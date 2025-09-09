Connect with us

CAPAREZZA: sold out le date del Tour 2026 a Torino e a Bologna che raddoppia l’8 Luglio

Published

Non si arrestano le sorprese che Caparezza regala al suo pubblico: dopo l’annuncio del suo ritorno ai live nel 2026, a 4 anni di distanza dall’ultimo tour, e l’uscita il 31 ottobre del suo nuovo album fumetto Orbit Orbit, l’artista annuncia il tutto esaurito per le date di Torino e Bologna e, in via del tutto eccezionale, il raddoppio di quest’ultima con una nuova data l’8 luglio 2026 al Sequoie Music Park.

Un ritorno attesissimo che non poteva che registrare già da subito un enorme successo e una calorosa risposta da parte del suo pubblico.

Artista unico e originale, da sempre capace di fondere rap e rock, satira e critica sociale, e di portare sul palco show dal forte impatto teatrale, Caparezza torna dal vivo con oltre 20 date, le uniche in programma nel 2026, nei principali festival estivi e con Orbit Orbit, il nuovo disco, in uscita il 31 ottobre per BMG Italy, accompagnato da un fumetto, scritto dallo stesso artista ed edito da Sergio Bonelli Editore, che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti.

CAPAREZZA LIVE 2026

Biglietti > https://tidd.ly/3HPeB0n

26 GIUGNO ROMA – ROCK IN ROMA
27 GIUGNO FIRENZE – FLORENCE MUSIC FESTIVAL

04 LUGLIO MANTOVA – MANTOVA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA SORDELLO
07 LUGLIO BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK – SOLD OUT
08 LUGLIO BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK – NUOVA DATA
11 LUGLIO COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL – SOLD OUT
12 LUGLIO PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL
15 LUGLIO MILANO – PARCO DELLA MUSICA DI MILANO
17 LUGLIO SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST
18 LUGLIO FRANCAVILLA (CH) – SHOCKWAVE FESTIVAL
24 LUGLIO GENOVA – BALENA FESTIVAL
25 LUGLIO CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

01 AGOSTO CAMPOBASSO – AREA EVENTI NUOVO ROMAGNOLI
05 AGOSTO LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CAVE DEL DUCA
07 AGOSTO CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI
08 AGOSTO PALERMO – DREAM POP FESTIVAL – VELODROMO
12 AGOSTO CINQUALE (MS) – VIBES SUMMER FESTIVAL
13 AGOSTO BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO
16 AGOSTO MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO
22 AGOSTO ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL – ANF. IVAN GRAZIANI
04 SETTEMBRE BARI – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – FIERA DEL LEVANTE
05 SETTEMBRE CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE

Biglietti > https://tidd.ly/3HPeB0n

