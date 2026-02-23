Connect with us

Musart Festival Firenze 2026: dal 28 giugno al 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino

Il sound ispirato di Ben Harper, il cantautorato pop di Alfa, quello viscerale di Mannarino e la festa in musica di Luca Carboni, senza dimenticare il ritorno di Elio e le Storie Tese, i “Carmina Burana” con Coro e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso.

Ospiti ed eventi che segnano l’edizione 2026 di Musart Festival Firenze, in programma dal 28 giugno al 26 luglio nel Parco Mediceo di Pratolino, a pochi chilometri dal centro di Firenze: lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi proprietà della Città Metropolitana di Firenze e inserito tra i siti patrimonio dell’Unesco.

Niente di strano per un festival che da sempre lega il proprio nome alla città, alla sua cultura e ai suoi scrigni d’arte, offrendo un’esperienza che va oltre la mera fruizione degli spettacoli.

Musart Festival 2026 prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals: 16 milioni di dischi venduti, tre Grammy Awards, il cantautore californiano continua a tessere trame blues, folk, rock, reggae, soul e gospel attraverso uno stile personalissimo intriso di tematiche di giustizia sociale e diritti civili. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20,30 illuminato dal tramonto. Parole che graffiano e melodie che accendono l’anima: archiviato il tour internazionale con cui ha incantato l’Europa, Mannarino sarà in concerto sabato 4 luglio al Parco Mediceo di Pratolino. Una lunga sfilza di sold out (200.000 spettatori solo nel 2025) collaborazioni illustri e milioni di streams per Alfa, sabato 11 luglio sul palco di Musart nell’ambito di un tour che lo vedrà ospite delle maggiori rassegne estive. Il concerto è organizzato in collaborazione con Leg. E ancora, martedì 21 luglio l’attesissimo ritorno di Elio e le Storie Tese… “à la carte!”, con una scaletta scelta dagli stessi fan e diversa per ogni appuntamento, mentre venerdì 24 sarà la volta di Luca Carboni e del suo “Rio ari o live”, un live di musica, immagini e parole.Sabato 25 luglio il Parco di Pratolino aprirà alla grande classica con i “Carmina Burana” di Carl Orff, una delle più note pagine del Novecento eseguita magistralmente da Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Lorenzo Fratini, con voci soliste dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Musart si chiuderà con il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi domenica 26 luglio (ore 4,45) sempre al Parco Mediceo di Pratolino. Fondatore del Banco del Mutuo Soccorso, Nocenzi proporrà, in versione piano solo, brani dai propri album da solista e perle dal repertorio del Banco.

Programma Musart Festival 2026

Domenica 28 giugno ore 20,30 – Parco Mediceo di Pratolino
BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS 
Posto unico

Sabato 4 luglio ore 21 – Parco Mediceo di Pratolino
MANNARINO
Posto unico

Sabato 11 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino
ALFA
Posto unico

Martedì 21 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino 
ELIO E LE STORIE TESE 
Posti numerati

Venerdì 24 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino 
LUCA CARBONI
Posti numerati

Sabato 25 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino
ORCHESTRA E CORO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
Carmina Burana
Posti numerati

Domenica 26 luglio ore 4,45 – Parco Mediceo di Pratolino – Prato delle emozioni
Concerto all’alba
VITTORIO NOCENZI PIANO SOLO
Posto unico a sedere

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/46k6ZvU

