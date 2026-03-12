ELIO E LE STORIE TESE annuncia “TOUR À LA CARTE”, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo

ELIO E LE STORIE TESE annunciano la partenza del loro “Tour à la carte”, che si svolgerà in estate e toccherà le principali città italiane.

Il tour toccherà 13 località nell’arco di due mesi; nelle varie tappe live la scaletta di ogni concerto sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e Le Storie Tese. In questo modo ogni tappa sarà unica e personalizzata su ogni città, un menù musicale da pregustare dall’antipasto al dessert.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4rx3vxv

Elio e Le Storie Tese daranno così modo al pubblico di interagire con loro ancora prima che l’esperienza vera e propria del concerto inizi, contribuendo materialmente alla sua realizzazione. Così facendo, l’esperienza del live inizia già dal momento della scelta dei brani, dilatando il tempo esperienziale e rendendo il pubblico non solo fruitore, ma anche creatore del contenuto stesso.

Il “Tour à la carte” partirà pochi giorni dopo il CONCERTOZZO, l’evento annuale di Elio e Le Storie Tese ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno sociale. L’evento si terrà per la prima volta a Biella venerdì 26 giugno in Piazza Duomo, con talk, spettacoli, dibattiti e stand informativi a ingresso gratuito, e sabato 27 giugno in Piazza Falcone, con l’iniziale Concertozzino e il vero e proprio CONCERTOZZO.

TOUR À LA CARTE

Martedì 7 luglio – MIRANO (Mirano Summer Festival)

Mercoledì 8 luglio – PIACENZA (Summer Cult Palazzo Farnese)

Giovedì 9 luglio – LEGNANO (Rugby Sound Festival)

Sabato 11 luglio – BARI (Fiera del Levante), Double Billing TonyPitony

Mercoledì 15 luglio – PORTO RECANATI (Arena Beniamino Gigli)

Giovedì 16 luglio – BOLOGNA (Bonsai – Parco delle Caserme Rosse)

Martedì 21 luglio – PRATOLINO (FI) (Musart Festival – Parco Mediceo)

Venerdì 24 luglio – CAGLIARI (Cagliari Musica Arena)

Domenica 26 luglio – EDOLO (BS) (P.le Darfo Boario – Vallecamonica Summer Music 2026)

Lunedì 27 luglio – AZZANO DECIMO (Piazza Libertà – Fiera della Musica)

Mercoledì 29 luglio – SERAVEZZA (LU) (Palazzo Mediceo)

Venerdì 31 luglio – ROMA (Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica)

Giovedì 3 settembre – VICENZA (Vicenza in Festival, Piazza dei Signori)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4rx3vxv