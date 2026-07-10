ELIO E LE STORIE TESE + Viadellironia: le foto e la scaletta del concerto al Rugby Sound Festival di Legnano

Foto di Giorgia De Dato

Gli Elio e le Storie Tese sono saliti sul palco del Rugby Sound Festival di Legnano il 9 luglio con il loro À la carte Tour, format che rende ogni concerto diverso dal precedente grazie alla possibilità per il pubblico di scegliere parte della scaletta attraverso un vero e proprio “menù” musicale.

La serata ha ripercorso alcuni dei brani più rappresentativi della carriera della band, alternando ironia, virtuosismo musicale e improvvisazione, elementi che da sempre caratterizzano i live degli Elii. Il concept del tour permette infatti di costruire una scaletta diversa a ogni appuntamento, trasformando ciascun concerto in un’esperienza unica. Ad aprire il concerto sono stati i Viadellironia, già presenti in apertura di altre date del tour estivo della band.

Il concerto di Legnano si è inserito nel calendario estivo della band, che nelle prossime settimane proseguirà il tour con nuovi appuntamenti nei principali festival italiani.

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ELIO E LE STORIE TESE – La scaletta del concerto al Rugby Sound Festival di Legnano