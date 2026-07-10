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ELIO E LE STORIE TESE + Viadellironia: le foto e la scaletta del concerto al Rugby Sound Festival di Legnano

Elio e le Storie Tese in concerto al Rugby Sound Festival di Legnano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura i Via dell’Ironia.

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Elio e le Storie Tese in concerto al Rugby Sound Festival di Legnano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

Gli Elio e le Storie Tese sono saliti sul palco del Rugby Sound Festival di Legnano il 9 luglio con il loro À la carte Tour, format che rende ogni concerto diverso dal precedente grazie alla possibilità per il pubblico di scegliere parte della scaletta attraverso un vero e proprio “menù” musicale.

La serata ha ripercorso alcuni dei brani più rappresentativi della carriera della band, alternando ironia, virtuosismo musicale e improvvisazione, elementi che da sempre caratterizzano i live degli Elii. Il concept del tour permette infatti di costruire una scaletta diversa a ogni appuntamento, trasformando ciascun concerto in un’esperienza unica. Ad aprire il concerto sono stati i Viadellironia, già presenti in apertura di altre date del tour estivo della band.

Il concerto di Legnano si è inserito nel calendario estivo della band, che nelle prossime settimane proseguirà il tour con nuovi appuntamenti nei principali festival italiani.

Clicca qui per vedere le foto degli Elio e le Storie Tese in concerto a Legnano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Elio e le Storie Tese

ELIO E LE STORIE TESE – La scaletta del concerto al Rugby Sound Festival di Legnano

  1. John Holmes (una vita per il cinema)
  2. La vendetta del fantasma formaggino
  3. Servi della gleba
  4. Il vitello dai piedi di balsa (+ Yesterday cantata da Mangoni)
  5. Cassonetto differenziato per il frutto del peccato
  6. Cerimonia Elvetica del Cambio dei Batteristi
  7. Mio cuggino
  8. Fossi figo
  9. Parco Sempione
  10. Cameroon
  11. Il vitello dai piedi di balsa reprise
  12. Uomini col borsello (ragazza che limoni sola)
  13. Pipppero®
  14. La visione
  15. La terra dei cachi
  16. Supergiovane
  17. Shpalman
  18. Born to Be Abramo
  19. Tapparella

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