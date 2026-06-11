VIADELLIRONIA: guarda in anteprima il video “Celeste (Live Session)”

Online la live session di “Celeste”, brano estratto dall’album “Balletti Verdi”, l’ultimo progetto discografico delle VIADELLIRONIA, band tutta al femminile sospesa tra cantautorato e indie-rock.

Il video della live session si apre con le VIADELLIRONIA che suonano in primo piano. L’arrangiamento inizialmente è guidato da un giro di accordi della chitarra acustica che accompagna la voce, intrecciandosi con il suono morbido di una chitarra elettrica. Il pezzo poi evolve in una ballad dalle sfumature alternative anni ’90, arricchita da una sezione ritmica che dà al brano una dinamica più avvolgente.

“Celeste” è un racconto intimo e malinconico che attraversa il desiderio, la fuga e il disincanto. Il brano segue lo sguardo di chi ama una ragazza irrequieta e inafferrabile, incapace di trovare un posto nel mondo e continuamente in fuga da sé stessa. Berlino diventa il simbolo di una ricerca di libertà e di identità, ma anche di un sogno destinato a incrinarsi. Tra illusioni, ritorni e confessioni sospese al tavolino di un bar, emerge il ritratto fragile di una generazione che osserva la propria vita scorrere senza riuscire davvero ad abitarla. “Celeste” racconta la dolorosa distanza tra ciò che desideriamo essere e ciò che, inevitabilmente, diventiamo.

Ad arricchire l’immaginario visivo del progetto è la copertina del singolo, concessa dall’artista Bee Ottinger. Si tratta di uno scatto storico estratto da “Lesbian House”, una celebre serie di fotografie realizzate a Los Angeles tra il 1972 e il 1973. L’immagine non è solo un elemento grafico, ma un potente manifesto visivo che dialoga direttamente con i temi di identità, memoria e rivendicazione espressi nel brano, radicando l’opera delle VIADELLIRONIA in un profondo contesto di valore storico e artistico internazionale.

La band suonerà in giro per l’Italia con il “BALLETTI VERDI GRAND TOUR!”, partito da Milano in primavera e che toccherà le principali città del Nord Italia, come Genova, Biella, Mirano, Piacenza, Legnano, Bologna e Brescia. Il gruppo sarà inoltre opening act di alcune date del tour estivo di Elio e Le Storie Tese. Sabato 27 giugno si esibirannoin Piazza Falcone a Biella in occasione del Concertozzino, che si inserirà all’interno del ricco programma del Concertozzo, l’evento benefico annuale di Elio e Le Storie Tese, ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno sociale.

VIADELLIRONIA

VIADELLIRONIA è una band sospesa tra cantautorato e indie-rock, composta da Giada Lembo, Maria Milani e Marialaura Savoldi. Hanno pubblicato tre album, “Le Radici Sul Soffitto” (2020), “Il desiderio che mi frega” (2023) e “Balletti verdi” (2026), tutti prodotti da Cesareo per Hukapan. Hanno preso parte a tre edizioni del Concertozzo e negli anni hanno fatto da spalla ad artisti quali Carmen Consoli, Omar Pedrini, Lucio Corsi, Bud Spencer Blues Explosion, Tre Allegri Ragazzi Morti e Nada.