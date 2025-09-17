A Firenze torna GENIUS LOCI, tra musica, arte e spiritualità

A Firenze succedono cose belle. Come il Genius Loci, festival a metà tra una discussione sull’arte e la pace (ed è la pace il tema che quest’anno attraversa e ispira la programmazione, connettendola a doppio filo con il momento storico che stiamo vivendo) che torna per la sua ottava volta ad animare la fine del mese di settembre.

Cinque giorni, dal 24 al 28 settembre, di talk, musica (tanta) e spirito, perchè si svolge nel complesso monumentale di Santa Croce, luogo di preghiera e mistero – o meglio di spiritualità. Soprattutto un luogo non scontato dove organizzare una kermesse o ospitare persone tra opere di Giotto, Cimabue e Vasari.

Eppure Genius Loci è la prova che tale fenomeno può realizzarsi e soprattutto: può ripetersi.

L’edizione di quest’anno si pone a metà tra una ricerca della spiritualità tutta italiana e la volontà di connettersi col nuovo e l’avant garde estero. Il tutto si svolge tra la basilica, il cenacolo affrescato da Taddeo Gaddi, le architetture rinascimentali della Cappella Pazzi e il secondo chiostro un fitto calendario di eventi e vedrà artisti, intellettuali, scrittori e musicisti accompagnare il pubblico – attraverso performance nate appositamente per questi spazi o che agli spazi di Santa Croce si ispirano, trasformandosi in lavori site specific – alla ricerca di una sintesi esclusiva tra spiritualità e bellezza. In breve, si riesce a portare indie rock, arte, e folk sloveno per dire insieme, sotto lo stesso chiostro.

Proprio per questo vi segnaliamo i live che non potete perdere.

Emma Nolde in concerto all’Arci Bellezza di Milano, foto di Rossella Mele per www.rockon.it

Come lo show di Emma Nolde (25/9 ore 22.00) e l’incontro sul filo delle note tra l’icona del jazz Enrico Rava e il pianista 20 volte nominato ai Grammy Fred Hersch (26/9 ore 21.45). O l’appuntamento con Gianni Maroccolo, pilastro della musica italiana già militante in Litfiba, CCCP, CSI e PGR che abbiamo intervistato su RockOn, con l’ultimo progetto “Il Sonatore di Basso”, evento multidimensionale che celebra i 50 anni dal primo incontro col basso elettrico di colui, Andrea Chimenti, che oggi rappresenta uno dei suoi interpreti più influenti (26/9 ore 21.00).

Senza assolutamente dimenticare il tradizionale live all’alba, quest’anno affidato a Frida Bollani Magoni (anche lei nostra ospite su RockOn), figlia d’arte e raro talento (27/9 ore 6.00).

Per andare all’estero basta prenotarsi per Citron Citron, band rivelazione della scena alternativa di Ginevra, tra le più sorprendenti realtà del panorama europeo con un universo sonoro di ritmi organici e melodie finemente cesellate (25/9 ore 20.40) o per i Širom, trio avant-folk sloveno acclamato dal Guardian che presenterà in anteprima il nuovo album “In the Wind of Night, Hard- Fallen Incantations Whisper”, in uscita il 3 ottobre (25/9 ore 21.45).

Da non perdere quindi BITOI, progetto del compositore e producer svedese di origine etiope Cassius Lambert, tra brani in una lingua immaginaria ispirata al canto degli uccelli, basso elettrico sperimentale e tensione all’avanguardia (26/9 ore 20.30).

L’iniziativa all’ottava edizione è promossa da Controradio Club, Controradio e Opera di Santa Croce col contributo del Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025 – PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.

L’ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria su www.santacroceopera.it.