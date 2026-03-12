Intervista a SIMONE VILLANI: la musica è necessità, l’amore un porto sicuro.

Intervista di Serena Lotti I Foto in gentile concessione di Francesco Fontana e Stefania Rabolini

Esistono artisti che scelgono di non urlare per farsi sentire, preferendo la cura del dettaglio e la verità delle parole al noise del mercato digitale. Simone Villani è uno di questi. Chitarrista di formazione, cresciuto sui vinili di Eric Clapton e folgorato dalle architetture sonore del fingerstyle moderno di Jon Gomm e Andy McKee, ha intrapreso un percorso che lo vede oggi autore, compositore e produttore della sua musica.

Insegnante nella vita quotidiana e osservatore attento delle dinamiche generazionali (sul cui tema sono nate anche alcune riflessioni importanti), Simone ha scelto la strada dell’autoproduzione per il suo ultimo progetto che è un manifesto d’indipendenza e un atto d’amore verso la propria famiglia. Nei sui ultimi lavori infatti, Le tue parole e Se il mondo finisse domani, oltre ad un godibile tocco folk che lascia la chitarra protagonista, è evidente come la sua capacità di unire costruzioni testuali complesse a una filosofia “slow life”, restituiscono un racconto che mette al centro la gratitudine e l’urgenza degli affetti, mentre si muove con consapevolezza tra l’eredità dell’indie italiano e una narrativa personale mai scontata. Le riflessioni profonde sul suo ruolo di padre e sulla famiglia ci parlano di un porto sicuro, un luogo dove le logiche del mondo esterno si fermano. In una società che non lascia il tempo di crescere e che pretende la perfezione immediata, la famiglia e l’amore sono comfort zone dove l’essere umano, con tutti i suoi difetti, è accolto e valorizzato.

C’è una parola che ricorre spesso: necessità. La necessità di prendersi il proprio tempo, e tradurre in musica in respiro prima ancora che diventi parola.

Simone sta attualmente lavorando a un nuovo EP e preparando un repertorio per portare la sua musica dal vivo, partecipando anche ad alcuni contest nell’area di Milano. Noi lo abbiamo incontrato per farci raccontare come nasce il suo suono e cosa significa, oggi, rivendicare il diritto all’imperfezione in un mondo che ci vuole tutti uguali.

Ciao Simone e benvenuto su Rockon. Come nasce solitamente una tua canzone? Parti da un testo o ti lasci guidare dalla musica?

Per la composizione solitamente mi muove una riflessione, qualcosa che sento di dover esprimere. Inizialmente mi faccio guidare molto dallo strumento: cerco in una melodia o in una progressione di accordi un “mood”, un qualcosa che possa rappresentare — anche senza un testo — lo stato d’animo del momento. Cerco un suono che mi induca a trasformare ciò di cui voglio parlare; quindi, mentalmente, do un titolo a quella suggestione e cerco di tradurla in musica. Dopo arrivano le parole: vengono studiate, provate e riadattate incastrarle con la metrica, cercando l’assonanza giusta per consegnare al brano una forma definitiva. È difficile che io parta da un testo da mettere in musica; è molto più probabile che parta da una melodia o da un arrangiamento strumentale: questo mi aiuti a esprimere meglio quello che voglio dire.

Com’è iniziato il tuo percorso nel mondo della musica e quali sono stati i riferimenti che ti hanno formato?

Mio padre insegna canto e insieme a mia madre mi hanno sempre incoraggiato a coltivare questa passione. Tutto ciò che riguarda i miei ascolti del primo periodo è centrato su gruppi rock e blues che hanno fatto la storia e sui vari “guitar heroes” del caso.

Anche se, devo dire, la componente pop italiana e semi-cantautorale c’è sempre stata: a 13 anni ascoltavo i Red Hot Chili Peppers, contemporaneamente volevo imparare alla chitarra acustica gli accordi delle canzoni di Ramazzotti. Ho ascoltato tanto i Deep Purple, i Toto, gli Eagles, Santana ed Eric Clapton. Quest’ultimo lo considero un mio riferimento perché dai suoi vinili ho imparato i primi assoli.

Per quanto riguarda il lato cantautorale italiano, ascoltavo Pino Daniele e De André, questa attitudione si è evoluta nel tempo ed è arrivata pienamente un po’ più tardi. Oggi penso a Niccolò Fabi, a Luigi Tenco.

Parallelamente, coltivo una passione per la chitarra fingerstyle: sono appassionato di artisti come Jon Gomm, Andy McKee e Tommy Emmanuel. Sono “one-man band” eccezionali. Jon Gomm in particolare è un artista indipendente che secondo me meriterebbe molta più fama.

Questo progetto ti ha visto impegnato in prima persona non solo come autore, ma anche come produttore. Come è stato gestire tutto da solo?

Per la prima volta, ho registrato e mixato quasi tutto completamente da solo, ed è stato difficile. Ho fatto un’eccezione solo per la batteria, per la quale ho chiamato un amico, Gabriele Colombo, che è un grande talento e ci tenevo molto a ringraziarlo. Fare tutto in autonomia — suonare i vari strumenti, cantare, scrivere e arrangiare — è un’esperienza particolare. Senza un team di supporto c’è piena libertà, ma anche un carico non indifferente sulle spalle, una bella responsabilità. È stata una sfida impegnativa ma necessaria per dare la forma che avevo in mente.

Nella tua produzione spiccano dediche profonde a tuo figlio e a tua moglie. In che modo la paternità e la famiglia hanno cambiato la tua urgenza di scrivere e il tuo modo di vedere il mondo?

Mi sono reso conto che, nonostante io scriva canzoni da quando ho quindici anni, ho deciso di pubblicare solo quelle dedicate a persone per me molto importanti. In passato ho scritto brani più strumentali all’interno di una band, evitando un’esposizione diretta in prima persona.

Oggi, in mezzo a questo “overload” di pubblicazioni e caricamenti continui — che avvengono anche per fortuna, grazie a una tecnologia accessibile a tutti — ho sentito il bisogno di pubblicare solo qualcosa che valesse davvero la pena di essere ascoltato e di restare. Volevo qualcosa che non si mescolasse al resto diventando “altro rumore”; ho preferito scegliere con cura cosa dire e come farlo. Con la maturità è venuto fuori il bisogno di rendere “eterna”, in un certo senso, l’emozione di un momento specifico. L’obiettivo è lasciare qualcosa che duri nel tempo, trasformando una riflessione personale in musica che possa restare.

Sei un docente di matematica.Ti è mai capitato di portare un concetto matematico in una canzone o, viceversa, di usare la musica per spiegare un’equazione ai tuoi studenti?

Mi hai appena dato un’ottima idea per un prossimo singolo, così magari faccio una canzone sul teorema di Pitagora. Effettivamente capita che a lezione ogni tanto usi dei concetti matematici o musicali applicati alla matematica: come esempio le note, la durata delle note per spiegare le frazioni e viceversa; oppure utilizzare la frequenza dei suoni per spiegare le onde.

Come professore sei ogni giorno a fianco degli adolescenti. Cosa vedi oggi negli occhi di questi ragazzi? Pensi sia davvero una generazione in crisi?

Credo fortemente che ogni generazione sia, in realtà, migliore della precedente; per questo considero i giovani di oggi potenzialmente più svegli di noi. Il problema è che si ritrovano molto più confusi ed esposti. Sono immersi in una società di cui si è vittime, dominata da una costante ottica della performance: l’imperativo di “farcela” a ogni costo, in ogni campo, ottenendo determinati risultati entro una certa età.

A questo si aggiunge un confronto perenne, alimentato dai social, dove vediamo costantemente le vite di tutti. Questa spettacolarizzazione continua, unita a un’incertezza di base per le dinamiche del mondo, disperde un’enorme quantità di energia, rendendo i ragazzi più fragili e con aspettative meno focalizzate.

Dire che i giovani siano in crisi è relativo: ogni generazione di adolescenti affronta una crisi per abbandonare l’infanzia e costruire l’età adulta. Il vero nodo è che la società attuale non concede il tempo di crescere. Bisogna essere realizzati e avere le idee chiare subito; non c’è spazio per l’errore o per l’imperfezione. Lo trovo un enorme controsenso, considerando che l’essere umano è, per antonomasia, fatto di difetti.

Se dovessi dare un consiglio ai tuoi studenti che sognano di fare musica, cosa diresti loro?

Il consiglio che mi sento di dare a chi vuole fare musica è semplice: testa bassa, pedalare e, soprattutto, crederci e divertirsi. La musica non ha limiti di età, né minimi né massimi, per essere prodotta con qualità. Questi limiti appartengono semmai alle performance sportive, per ovvie ragioni fisiche, o alle logiche di un mercato mainstream basato sul consumo veloce.

L’arte, invece, non ha età: può essere arte buona o arte pessima, ma il fattore anagrafico non conta. Quindi, non fatevi questi problemi e pensate solo a creare.

Ultima domanda di rito, consigli 3 dischi ai lettori di Rockon?

Nuovo Spazio Tempo di Emma Nolde. Emma Nolde è un’artista che adoro, scoperta in realtà da un anno e mi pento di non averlo fatto prima: l’album è bellissimo Sound fresco, energia, bella scrittura., ha tutto. Consigliatissimo.

Panorama degli Aso. Mi colpisce particolarmente per la cura dei suoni e per tutta la parte strumentale. I testi hanno un taglio più recitativo e criptico, ma proprio per questo riescono a dare una forte impronta stilistica al progetto. È un ottimo rock alternativo, con un sound potente e di grande impatto.

Pilot di Elsa. Elsa è una giovanissima cantautrice. È un pop elettronico, molto moderno e fresco; per me è stata una bellissima scoperta e ne sono diventato subito un grande fan.

