Sziget 2026: annunciati 50 nuovi artisti con Skepta, Soulwax, Peggy Gou, Chadia, Emma Nolde, I Patagarri e…

Il Sziget Festival ha aggiunto oltre 50 nuovi artisti nella line up dell’edizione 2026, con Skepta, Natasha Bedingfield, Jorja Smith e Peggy Gou. Per quanto riguarda l’Italia, anche nel 2026 sarà presente una ricca rappresentanza sui diversi palchi, tra i primi nomi Chadia, che si esibirà sul palco Dropyard, ed Emma Nolde e I Patagarri, attesi sul Lightstage.

Nel 2026, la programmazione italiana del Lightstage includerà anche gli artisti selezionati nell’ambito del progetto New Sounds From Italy, realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” Ministero della Cultura (MiC) – Per Chi Crea – SIAE.

Il Sziget Festival continua a costruire la line-up 2026 con nomi di fama internazionale e interessanti talenti emergenti provenienti da tutto il mondo. Tra le nuove aggiunte c’è il rapper nigeriano-britannico Skepta, pronto a portare la sua energia inconfondibile a Budapest. Si uniscono anche la cantautrice britannica Jorja Smith, nota per la sua fusione soul di R&B, jazz e pop, e la DJ sudcoreana Peggy Gou, uno dei nomi più influenti della musica elettronica, offrendo un’ulteriore anticipazione del programma elettronico di quest’anno.

Tra i nuovi artisti figurano anche il duo elettronico newyorkese Fcukers, il cui album di debutto è atteso per la prossima settimana e già indicato tra gli act da tenere d’occhio quest’estate, insieme al DJ e produttore tedesco BUNT. e ai belgi Soulwax, entrambi noti per i loro leggendari live. Entra in line-up anche Natasha Bedingfield, il cui iconico album Unwritten sta vivendo una nuova popolarità globale. Sigrid, HAAi, Ana Frango Elétrico, Rossi. e Black Country, New Road ampliano ulteriormente la proposta musicale.

“Il nostro programma sta davvero prendendo forma,” afferma Tamás Kádár, CEO del Sziget Festival. “Dai grandi nomi internazionali ai talenti emergenti sui nostri palchi dropYard e Buzz, fino al lancio del Budapest Park Stage dedicato ai migliori artisti ungheresi, è stata una settimana entusiasmante per noi.”

I palchi Buzz e dropYard continuano a dare spazio agli artisti emergenti provenienti da tutta Europa e oltre, con nomi come Altın Gün, Ikkimel, CURTISY, Dressed Like Boys, Koikoi, Idiotape e Deki Alem. Quest’anno vede anche l’introduzione del nuovissimo Budapest Park Stage by Johnnie Walker, che celebra gli artisti più interessanti della scena ungherese, come Analog Balaton, Beton.Hofi, Co Lee e Ivan & The Parazol.

Da oggi è aperta la pre-registrazione per i biglietti giornalieri. I fan pre-registrati avranno accesso alla vendita Super Early Bird di 24 ore per i biglietti giornalieri a partire dal 24 marzo alle 10:00 CET, prima della vendita pubblica. Gli abbonamenti Full Festival e i Pass da 3 giorni sono già disponibili su www.szigetfestival.com.

Ulteriori highlight del programma e sorprese verranno annunciati nelle prossime settimane, incluso il ritorno del Delta District, l’area dedicata alla musica elettronica con l’iconica Colosseum e il gigantesco Party Arena. Il Sziget Festival invita visitatori da tutto il mondo a vivere cinque giorni di musica, festa e scoperte: oltre ai concerti, il pubblico potrà immergersi in un ricco programma culturale che include circo, teatro, installazioni artistiche, workshop e performance di danza, praticamente senza sosta. Il festival offre campeggio con servizi di altissimo livello, inclusi nel prezzo del biglietto, per vivere al meglio l’esperienza della “festival holiday”. L’esperienza che diventa speciale per la comunitá dei Szitizenm che ogni anno si ritrova sull’Isola per condividere musica, incontri e ricordi in un’atmosfera unica: aperta, curiosa ed inclusiva.