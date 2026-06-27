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Sziget 2026 svela il timetable: una mappa per orientarsi sull’Isola

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Sziget Festival ha pubblicato le scalette delle varie venue, permettendo agli Szitizen di organizzare il proprio programma giorno per giorno. Considerando la distanza tra i palchi e le sovrapposizioni — con centinaia di concerti su decine di palchi — l’app ufficiale può essere di grande aiuto nella pianificazione. In loco non mancherà il Szitizen Passport, la guida ufficiale in formato passaporto con tutte le scalette, le mappe, le informazioni utili e la consueta raccolta timbri.

Il timetable mette in evidenza il programma incredibilmente diversificato dell’Isola della Libertà: tra gli highlight di quest’anno, Zara Larsson e SOMBR si esibiranno sul Main Stage nella giornata di apertura, mentre Jorja Smith e Skrillex chiuderanno il festival il 15 agosto.

Underworld, Nia Archives, Dijon e Parcels sono tra gli artisti più attesi sul Revolut Stage. Mercoledì, The Buzz ospiterà artisti internazionali tra cui le Zawose Queens dalla Tanzania, Ikkimel dalla Germania, gli ungheresi Jazzbois e la band americana HEALTH, mentre dropYard accoglierà le Wild Wild Women dall’India, Chadia dall’Italia e YT dal Regno Unito.

All’iconico Colosseum — la spettacolare venue a 360 gradi di Sziget costruita in legno — gli Szitizen potranno assistere ai set elettronici di Swimming Paul, HAAi, Patrick Mason, Joris Voorn, Richie Hawtin e tantissimi altri.

La casa delle fresche proposte sarà ancora una volta il Lightstage, venue diurna del festival che ospiterà anche il progetto New Sounds of Italy, realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, con cmqmartina, Emma Nolde, Ginevra, Giulia Mei, I Patagarri e vaeva.

Tra le novità rivelate dal timetable c’è anche il duo di illusionisti Siegfried & Joy, che si esibirà al Joker nella giornata di apertura, e farà anche una speciale apparizione sul Main Stage… 

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