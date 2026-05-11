SZIGET FESTIVAL 2026: il Lightstage si accende con i protagonisti internazionali e della nuova scena italiana

Il Sziget Festival 2026 continua a celebrare arte e musica in tutte le sue forme e annuncia oggi la line-up del Lightstage e del Jardin des Arts, due degli spazi più creativi dell’Isola della Libertà.

Tra le novità del festival arriva anche il Day Zero: una giornata dedicata ad artisti iconici che hanno segnato la storia del festival, per festeggiare l’indipendenza ritrovata. Il 10 agosto saliranno sul Main Stage i Faithless, i Morcheeba e la Goran Bregovic Wedding and Funeral Band per una celebrazione che entrerà nella storia del Sziget.

Tra cantautorato contemporaneo, jazz urbano, nuove contaminazioni punk e DJ set indie-alternativi, la line-up del Lightstage rappresenta alcune delle voci più interessanti della scena emergente europea, incluse le proposte italiane portate a Budapest nell’ambito di New Sounds of Italy, realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”:

Ginevra porterà sul palco il suo universo sonoro sospeso tra elettronica e dream pop, capace di trasformare fragilità ed emozioni in paesaggi musicali magnetici. cmqmartina arriverà al Sziget con il suo stile diretto, dove hyperpop, club culture e testi personali si incontrano in un live intenso. Con la sua ironia tagliente e una scrittura raffinata, Giulia Mei unisce tradizione cantautorale e sensibilità contemporanea, dando voce a temi sociali e personali con autenticità e carattere. Emma Nolde, tra le artiste più apprezzate della scena indipendente italiana, conquisterà il pubblico con un sound tra rock alternativo e cantautorato. Energia travolgente e spirito anticonvenzionale caratterizzano invece I Patagarri, collettivo milanese che mescola jazz, swing e sonorità urbane in performance esplosive. Poi ci saranno i vaeva, progetto emergente capace di intrecciare atmosfere elettroniche e sperimentazione pop in una proposta fresca e intensa.

Arrivano anche i francesi Pales, con il loro mix di indie rock ed elettronica caratterizzato da sonorità cinematiche di grande impatto emotivo, Melanie Baker, la cantautrice inglese folk-pop, poi l’energia ruvida delle Grandma’s House — una delle realtà più interessanti della nuova scena post-punk britannica; e ancora tante proposte fresche da godersi prima dell’avvio dei palchi maggiori: Little Pieces of Marmalade, il progetto vincitore del Festival Pass Talent Selection, poi Eosine (B), Oskar Haag (AT), Martini Police (I), Cent Grál (H), SodaKill (NOR), Cassies (AT) e FAEDA (UK).

Non potranno mancare gli ormai leggendari DJ set pomeridiani e notturni: ai DJ resident — AMA, Carlo Chicco, Croma Sound System, Fab Mayday, Attylos aka Stefano Di Matteo — si aggiungono la collettiva milanese APE Soundsystem, DJ Kiras e UJAÏ. Il Lightstage si conferma così uno spazio dedicato alla scoperta e alla contaminazione artistica, ma anche una delle venue più caratteristiche e amate, punto di riferimento degli Szitizen italiani, dove iniziare la giornata con i live nel primissimo pomeriggio e finirla con DJ set esplosivi.

Nel 2026, Sziget rafforzerà ulteriormente il proprio programma artistico. Una parte fondamentale sarà il Jardin des Arts, un grande distretto artistico che riunirà circo contemporaneo, danza, esperienze audiovisive e performance interdisciplinari. Il nuovo spazio principale, Le Grand Theatre, ospiterà ogni sera produzioni spettacolari per oltre 1500 spettatori. Tra gli artisti presenti figurano la compagnia francese di nouveau cirque Collective XY con Möbius, l’Australasian Dance Collective e la co-produzione Bad Nature firmata da HIIIT e Boris Acket.

Dopo anni passati con Superstruct Ltd, lo scorso ottobre il festival è tornato sotto il controllo del fondatore Károly Gerendai ed oggi è uno dei pochi grandi festival indipendenti nella scena mondiale. Il Day Zero celebrerà lo spirito libero e accompagnerà i visitatori in un viaggio nostalgico attraverso i 33 anni del Sziget, con artisti leggendari che hanno segnato la storia del festival e della scena live ungherese: si esibiranno sul Main Stage Faithless, Morcheeba e Goran Bregović con la sua Wedding and Funeral Orchestra.

Tutti i nuovi aggiornamenti sul programma sono ora disponibili sul sito ufficiale szigetfestival.com, dove sono in vendita anche i festival pass (5-Day, 3-Day e Day Tickets). Tutti i pass includono la possibilità di campeggiare al festival; il camping rappresenta una delle esperienze più iconiche del Sziget Festival, con visitatori provenienti da tutto il mondo liberi di montare la propria tenda sull’isola. Per chi desidera maggiore comfort, è disponibile anche un’ampia gamma di soluzioni premium e glamping.

Il Sziget 2026 si svolgerà dall’11 al 15 agosto, con l’aggiunta del nuovo Day Zero previsto per il 10 agosto, sull’Isola di Óbuda a Budapest.