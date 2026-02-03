ll Sziget Festival 2026 annuncia nuovi nomi: Bring Me The Horizon, Zara Larsson, Wolf Alice, Parcels e molti altri

Nuova ondata di nomi per il Sziget Festival che continua a scrivere la storia dell’Isola allargando la line up per l’edizione 2026 con: Bring Me The Horizon, Zara Larsson, Parcels, Wolf Alice, Loyle Carner, Chat Faker, Argy e Nia Archives.

Contestualmente, l’organizzazione annuncia l’apertura delle vendite dei 3-Day Pass e l’imminente avvio di Festival Pass, selezione dedicato alle band emergenti che offrirà l’opportunità di esibirsi anche al Sziget.

Dopo il primo annuncio che aveva dato il via al racconto di Sziget 2026, oggi gli organizzatori rilanciano con una selezione di artisti che attraversa generi, scene e latitudini. I Bring Me The Horizon tornano sull’Isola della Libertà confermandosi tra i nomi di punta del cartellone, mentre Zara Larsson porterà il suo pop scintillante nella giornata inaugurale del festival.

Tra le nuove aggiunte anche Parcels, Wolf Alice e Nation of Language, ognuno con una declinazione diversa dell’universo indie. A loro si affiancano Argy, uno dei DJ techno più richiesti del momento, Loyle Carner, tra le voci più sensibili dell’hip hop britannico, l’australiano Chet Faker e la pop artist Naïka. Sul fronte elettronico arriva anche Nia Archives con il suo mix di jungle e drum’n’bass, la regina dell’hard techno Sara Landry e il pioniere della minimal techno Richie Hawtin. Completano il quadro Sub Focus, Dimension, e la regina italiana della house music, Olympia; pronti a far vibrare Budapest con set ad altissima energia.

«È un mix davvero entusiasmante», commenta il CEO del festival Tamás Kádár. «Accanto agli artisti di fama internazionale, ci piace dare spazio al meglio della scena ungherese, come Beton.Hofi e Mehringer, e altri artisti che sono grandi nei loro Paesi. E questo non é tutto: c’è molto altro in arrivo!».

ARTISTI ITALIANI E FESTIVAL PASS

In arrivo anche la musica italiana: anche nel 2026 saranno presenti artisti sia sul Lightstage sia sugli altri palchi del festival. Un segnale che conferma il forte legame tra lo Sziget Festival e la sua numerosa e affiatata comunità italiana, protagonista dell’Isola della Libertà da decenni. Un rapporto che, edizione dopo edizione, trova nel Lightstage il suo principale punto di riferimento e di aggregazione.

Per gli artisti emergenti italiani, a breve si apriranno le iscrizioni al Festival Pass – Talent Selection, un contest ideato da Alternativa Events che riunisce diversi festival italiani.Tutti i finalisti si esibiranno al Primo Maggio Barese nel finale live, mentre i vincitori avranno l’opportunità di suonare in alcune delle manifestazioni più importanti del panorama nazionale: AteneiKa, Chroma Festival, Mind Festival, e infine, il Sziget Festival, tappa conclusiva del tour-premio. Info presto disponibili su www.alternativaevents.it

SZIGET FESTIVAL

Da sempre il Sziget si distingue per una proposta musicale ampia e trasversale, capace di mettere insieme grandi nomi globali e artisti magari meno conosciuti fuori dai confini nazionali, ma fondamentali nelle rispettive scene. Una diversità che genera incontri inattesi e momenti irripetibili per il pubblico. E la musica è solo una parte dell’esperienza: il festival offrirà anche nel 2026 un ricco programma culturale con circo, teatro, arte e danza, con nuovi annunci previsti nei prossimi mesi.

In cinque giorni, persone da tutto il mondo si ritrovano a esplorareun vero e proprio microcosmo fatto di concerti, installazioni artistiche, workshop e spazi culturali. Per chi c’è già stato, è chiaro: il Sziget è molto più di una line-up. È un luogo di incontro, connessione e libertà, capace di trasformare l’Isola di Óbuda in uno dei punti più vibranti e inclusivi dell’estate europea.

TICKET

Sziget Festival tornerà dall’11 al 15 agosto 2026.

Con l’annuncio di questi nuovi artisti, anche i 3-Day Pass sono ora disponibili sul sito ufficiale www.szigetfestival.com.