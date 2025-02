THE LIBERTINES: le foto e la scaletta del concerto alla Columbiahalle di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

I Libertines si formano a Londra nel 2001 dall’incontro tra Carl Barat (chitarra/voce), Pete Doherty (chitarra/voce), John Hassall (basso) e Gary Powell (batteria).Nello stesso anno – a dicembre – i quattro firmano un contratto con la Rough Trade, per la quale realizzano UP THE BRACKET, che esce nel 2002 e da cui vienee estratto il singolo “Time for Heroes”, grosso successo da classifica.

Quasi contemporaneamente cominciano i problemi interni al gruppo, soprattutto a causa di Doherty che viene arrestato per le sue dipendenze dalla droga, cosa che gli impedisce anche di esibirsi in maniera accettabile. La situazione sembra calmarsi per qualche tempo, ma poi Doherty – che contemporaneamente si dedica alla formazione di un altro gruppo, i Babyshambles – ritorna ancora nel tunnel delle tossicodipendenze. La band allora si rivolge a un altro cantante, Anthony Rossomando. “Can’t stand me now” – il singolo di debutto del secondo lavoro omonimo uscito nel 2004 – raggiunge il secondo posto nella classifica inglese.

La band, senza Doherty, va in tournée in Inghilterra tra il settembre e l’ottobre dello stesso anno. Negli anni successivi si verificano alcune estemporanee reunion, ma di fatto i due leader lavorano alle proprie carriere: Doherty prima con i Babyshambles poi come solista, Barat con i Dirty Pretty Things.

THE LIBERTINES: la scaletta del concerto di Berlino

The Delaney What Became of the Likely Lads Up the Bracket Boys in the Band Night of the Hunter (with interlude from Night of the Hunter film) What Katie Did The Good Old Days Baron’s Claw Vertigo Shiver Merry Old England Death on the Stairs You’re My Waterloo Music When the Lights Go Out Horrorshow Run Run Run Can’t Stand Me Now

BIS