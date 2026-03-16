SLEAFORD MODS + Snayx: le foto e la scaletta del concerto al Tempodrom di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo
Mentre il mondo sembra sgretolarsi tra guerre, ingegneria digitale e una “marea crescente di irritante banalità”, tornano gli Sleaford Mods.
Il duo di Nottingham a gennaio ha pubblicato il nuovo capitolo discografico, “The Demise Of Planet X”, il loro grido di rabbia più vario, espressivo e satirico di sempre.
Dopo il successo di UK GRIM (arrivato al #3 della classifica britannica nel 2023), Jason Williamson e Andrew Fearn tornano a scuotere cuori, menti e piedi con 13 brani che fotografano un’epoca di incertezza e trauma collettivo.
Gli Sleaford Mods hanno testato la potenza di “The Demise Of Planet X” con un set incendiario a Berlino. In una città che mastica cemento e beat elettronici, il duo di Nottingham ha trovato il suo habitat naturale: la risposta del pubblico tedesco ai nuovi brani è stata viscerale.
Clicca qui per vedere le foto degli Sleaford Mods a Berlino o sfoglia la gallery qui sotto
SLEAFORD MODS: la scaletta del concerto di Berlino
- The Unwrap
- The Good Life
- Megaton
- T.C.R.
- Dad’s Corner
- Shoving the Images
- Flood the Zone
- I Don’t Rate You
- Mork n Mindy
- Gina Was
- No Touch
- UK GRIM
- Elitest G.O.A.T
- Kebab Spider
- Bad Santa
- The Demise of Planet X
- Bang Someone Out
- A Little Ditty
- Kill List
- Double Diamond
- Force 10 From Navarone
- West End Girls (Pet Shop Boys cover)
- Tied Up in Nottz
- Jobseeker
- Tweet Tweet Tweet