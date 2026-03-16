Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

SLEAFORD MODS + Snayx: le foto e la scaletta del concerto al Tempodrom di Berlino

Sleaford Mods in concerto al Tempodrom di Berlino. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Sleaford Mods in concerto al Tempodrom di Berlino Marzo 2026
Sleaford Mods in concerto al Tempodrom di Berlino foto di Pier Paolo Campo per www.rockon.it

Foto di Pier Paolo Campo

Mentre il mondo sembra sgretolarsi tra guerre, ingegneria digitale e una “marea crescente di irritante banalità”, tornano gli Sleaford Mods.

Il duo di Nottingham a gennaio ha pubblicato il nuovo capitolo discografico, “The Demise Of Planet X”, il loro grido di rabbia più vario, espressivo e satirico di sempre.

Dopo il successo di UK GRIM (arrivato al #3 della classifica britannica nel 2023), Jason Williamson e Andrew Fearn tornano a scuotere cuori, menti e piedi con 13 brani che fotografano un’epoca di incertezza e trauma collettivo.

Gli Sleaford Mods hanno testato la potenza di “The Demise Of Planet X” con un set incendiario a Berlino. In una città che mastica cemento e beat elettronici, il duo di Nottingham ha trovato il suo habitat naturale: la risposta del pubblico tedesco ai nuovi brani è stata viscerale.

Clicca qui per vedere le foto degli Sleaford Mods a Berlino o sfoglia la gallery qui sotto

Sleaford Mods

SLEAFORD MODS: la scaletta del concerto di Berlino

  1. The Unwrap
  2. The Good Life
  3. Megaton
  4. T.C.R.
  5. Dad’s Corner
  6. Shoving the Images
  7. Flood the Zone
  8. I Don’t Rate You
  9. Mork n Mindy
  10. Gina Was
  11. No Touch
  12. UK GRIM
  13. Elitest G.O.A.T
  14. Kebab Spider
  15. Bad Santa
  16. The Demise of Planet X
  17. Bang Someone Out
  18. A Little Ditty
  19. Kill List
  20. Double Diamond
  21. Force 10 From Navarone
  22. West End Girls (Pet Shop Boys cover)
  23. Tied Up in Nottz
  24. Jobseeker
  25. Tweet Tweet Tweet
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Miles Kane in concerto alla Heimathafen Neukölln di Berlino Marzo 2026 Miles Kane in concerto alla Heimathafen Neukölln di Berlino Marzo 2026

Reportage Live

MILES KANE + Basht.: le foto e la scaletta del concerto alla Heimathafen Neukölln di Berlino

Miles Kane in concerto alla Heimathafen Neukölln di Berlino. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

5 giorni ago
Suede in concerto alla Uber Eats Music Hall di Berlino Marzo 2026 Suede in concerto alla Uber Eats Music Hall di Berlino Marzo 2026

Reportage Live

SUEDE + Swim School: le foto e la scaletta del concerto alla Uber Eats Music Hall di Berlino

Suede in concerto alla Uber Eats Music Hall di Berlino. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

6 giorni ago
The Paper Kites in concerto al Metropol di Berlino marzo 2026 The Paper Kites in concerto al Metropol di Berlino marzo 2026

Reportage Live

THE PAPER KITES + Bess Atwell: le foto e la scaletta del concerto al Metropol di Berlino

The Paper Kites in concerto al Metropol di Berlino. Guarda le foto e la scaletta del live.

06/03/2026
Eros Ramazzotti in concerto alla Uber Arena di Berlino foto Marzo 2026 Eros Ramazzotti in concerto alla Uber Arena di Berlino foto Marzo 2026

Reportage Live

EROS RAMAZZOTTI: le foto e la scaletta del concerto alla Uber Arena di Berlino

Eros Ramazzotti in concerto alla Uber Arena di Berlino. Guarda le foto e la scaletta del live.

03/03/2026