SLEAFORD MODS + Snayx: le foto e la scaletta del concerto al Tempodrom di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Mentre il mondo sembra sgretolarsi tra guerre, ingegneria digitale e una “marea crescente di irritante banalità”, tornano gli Sleaford Mods.

Il duo di Nottingham a gennaio ha pubblicato il nuovo capitolo discografico, “The Demise Of Planet X”, il loro grido di rabbia più vario, espressivo e satirico di sempre.

Dopo il successo di UK GRIM (arrivato al #3 della classifica britannica nel 2023), Jason Williamson e Andrew Fearn tornano a scuotere cuori, menti e piedi con 13 brani che fotografano un’epoca di incertezza e trauma collettivo.

Gli Sleaford Mods hanno testato la potenza di “The Demise Of Planet X” con un set incendiario a Berlino. In una città che mastica cemento e beat elettronici, il duo di Nottingham ha trovato il suo habitat naturale: la risposta del pubblico tedesco ai nuovi brani è stata viscerale.

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SLEAFORD MODS: la scaletta del concerto di Berlino