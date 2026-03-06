Connect with us

THE PAPER KITES + Bess Atwell: le foto e la scaletta del concerto al Metropol di Berlino

The Paper Kites in concerto al Metropol di Berlino. Guarda le foto e la scaletta del live.

The Paper Kites in concerto al Metropol di Berlino marzo 2026
The Paper Kites in concerto al Metropol di Berlino foto di Pier Paolo Campo per www.rockon.it

Foto di Pier Paolo Campo

I Paper Kites sono Sam Bentley, Christina Lacy, Dave Pows, Josh Bentley e Sam Rasmussen. Da quando si sono formati nel 2010, la loro musica li ha portati ovunque, con tour internazionali di successo. In poco meno di 3 anni sono stati in tour in 4 continenti, 24 Paesi con quasi 200 show.

Il successo dei The Paper Kites arriva grazie al singolo “Bloom”, certificato Disco d’Oro in Italia.

Ad aprile 2018 è uscito il terzo album dei The Paper Kites “On The Train Ride Home”, un disco acustico e introspettivo, il primo di una doppia uscita. “On the Corner Where You Live” è il titolo della seconda parte pubblicata il 21 settembre 2018.

Con oltre mezzo miliardo di stream e più di 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, i The Paper Kites continuano a conquistare nuovi fan ovunque vadano.

Clicca qui per vedere le foto dei The Paper Kits a Berlino o sfoglia la gallery qui sotto

The Paper Kites

THE PAPER KITES: la scaletta del concerto di Berlino

  1. Morning Gum
  2. Change of the Wind
  3. Till the Flame Turns Blue
  4. Every Town
  5. Black & Thunder
  6. Dearest (feat. Bess Atwell)
  7. Paint
  8. Bleed Confusion
  9. Without Your Love
  10. Electric Indigo
  11. Marietta
  12. Shake Off the Rain
  13. Deep (In the Plans We Made)
  14. Give Me Your Fire, Give Me Your Rain
  15. On the Train Ride Home

BIS

  1. Bloom
  2. When the Lavender Blooms
