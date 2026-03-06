THE PAPER KITES + Bess Atwell: le foto e la scaletta del concerto al Metropol di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo
I Paper Kites sono Sam Bentley, Christina Lacy, Dave Pows, Josh Bentley e Sam Rasmussen. Da quando si sono formati nel 2010, la loro musica li ha portati ovunque, con tour internazionali di successo. In poco meno di 3 anni sono stati in tour in 4 continenti, 24 Paesi con quasi 200 show.
Il successo dei The Paper Kites arriva grazie al singolo “Bloom”, certificato Disco d’Oro in Italia.
Ad aprile 2018 è uscito il terzo album dei The Paper Kites “On The Train Ride Home”, un disco acustico e introspettivo, il primo di una doppia uscita. “On the Corner Where You Live” è il titolo della seconda parte pubblicata il 21 settembre 2018.
Con oltre mezzo miliardo di stream e più di 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, i The Paper Kites continuano a conquistare nuovi fan ovunque vadano.
Clicca qui per vedere le foto dei The Paper Kits a Berlino o sfoglia la gallery qui sotto
THE PAPER KITES: la scaletta del concerto di Berlino
- Morning Gum
- Change of the Wind
- Till the Flame Turns Blue
- Every Town
- Black & Thunder
- Dearest (feat. Bess Atwell)
- Paint
- Bleed Confusion
- Without Your Love
- Electric Indigo
- Marietta
- Shake Off the Rain
- Deep (In the Plans We Made)
- Give Me Your Fire, Give Me Your Rain
- On the Train Ride Home
BIS
- Bloom
- When the Lavender Blooms