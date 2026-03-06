THE PAPER KITES + Bess Atwell: le foto e la scaletta del concerto al Metropol di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

I Paper Kites sono Sam Bentley, Christina Lacy, Dave Pows, Josh Bentley e Sam Rasmussen. Da quando si sono formati nel 2010, la loro musica li ha portati ovunque, con tour internazionali di successo. In poco meno di 3 anni sono stati in tour in 4 continenti, 24 Paesi con quasi 200 show.

Il successo dei The Paper Kites arriva grazie al singolo “Bloom”, certificato Disco d’Oro in Italia.

Ad aprile 2018 è uscito il terzo album dei The Paper Kites “On The Train Ride Home”, un disco acustico e introspettivo, il primo di una doppia uscita. “On the Corner Where You Live” è il titolo della seconda parte pubblicata il 21 settembre 2018.

Con oltre mezzo miliardo di stream e più di 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, i The Paper Kites continuano a conquistare nuovi fan ovunque vadano.

THE PAPER KITES: la scaletta del concerto di Berlino

Morning Gum Change of the Wind Till the Flame Turns Blue Every Town Black & Thunder Dearest (feat. Bess Atwell) Paint Bleed Confusion Without Your Love Electric Indigo Marietta Shake Off the Rain Deep (In the Plans We Made) Give Me Your Fire, Give Me Your Rain On the Train Ride Home

BIS