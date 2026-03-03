EROS RAMAZZOTTI: le foto e la scaletta del concerto alla Uber Arena di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Dopo il successo del World Tour Gala Première, che aveva attirato 30.000 spettatori ad Amsterdam, UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR / UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, il tour prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, debuttò il 14 febbraio 2026 a Parigi e toccò 30 Paesi tra Europa, Nord America‑Canada e America Latina. Dal 6 giugno 2026 segnò l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani.

A distanza di tre anni dall’ultimo progetto discografico, Eros Ramazzotti inaugurò un nuovo capitolo della sua carriera a quarant’anni dall’indimenticabile performance di Una storia importante al Festival di Sanremo. Il 21 novembre 2025 uscì in tutto il mondo “Una Storia Importante” / “Una Historia Importante”, il nuovo album in versione italiana e spagnola, per Friends & Partners S.p.A. / Eventim Live International e distribuito da Sony Music Entertainment.

Dal 21 novembre, entrò in rotazione radiofonica in oltre 30 Paesi il singolo “L’aurora” / “La Aurora”, reinterpretato con la superstar internazionale Alicia Keys, 17 volte vincitrice ai GRAMMY® Awards. Nella versione prodotta da Alicia Keys, le voci dei due artisti si fusero in un dialogo autentico, donando nuova luce a uno dei brani più intimi del repertorio di Ramazzotti.

Per la produzione del progetto, che fuse passato, presente e futuro in un unico suono, Eros Ramazzotti tornò a collaborare con CanovA, intrecciando in 15 tracce brani inediti e hit iconiche riarrangiate in chiave contemporanea con artisti internazionali e italiani.

Tra gli inediti del disco – “Festa” / “Fiesta”, “Domani” / “Mañana”, “Solo insieme a te” / “Solo junto a ti”, “Stupide parole romantiche” / “Estúpidas palabras románticas”, “5 secondi” / “5 segundos” – spicca il primo singolo “Il mio giorno preferito” / “Mi día preferido”, scritto con Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA e Antonio Cirigliano, prodotto da CanovA. Con questo brano Ramazzotti conquistò il #1 EarOne Airplay nella settimana di uscita, diventando il primo artista del 2025 a raggiungere direttamente la vetta.

Un altro brano, “Buona stella”, scritto con Elisa e prodotto da Elisa, Marz, Zef e Will Medini, venne presentato dal vivo in anteprima mondiale durante le due serate sold out del World Tour Gala Première allo Ziggo Dome di Amsterdam.

Il sound di Ramazzotti incontrò l’energia e la grinta di Jovanotti in “La mia strada” / “La aventura”, mentre con Max Pezzali nacque “Come nei film”, brano che raccontò amicizia, ricordi e incontri inattesi capaci di trasformare la vita come in un film.

Le collaborazioni internazionali arricchirono ulteriormente il progetto: in “Otra como tú” Eros Ramazzotti duettò con Carín León, voce simbolo della musica messicana contemporanea e vincitore di quattro Latin Grammy, che ne produsse una versione intensa e moderna. “Fuego en el fuego” si trasformò in un’esplosione di ritmo grazie alla collaborazione con Lali, una delle artiste più amate dell’America Latina, prima artista femminile argentina a riempire lo Stadio Vélez con oltre 50.000 persone.

Nella versione spagnola, “Una emoción para siempre” trovò nuova vita grazie alla cantautrice portoricana Kany García, icona del pop latino e sette volte vincitrice di Latin Grammy Awards.

Nella versione italiana del disco, invece, “Un’emozione per sempre” divenne un duetto tra Eros Ramazzotti e Ultimo, un incontro tra due generazioni del cantautorato italiano. In “Quanto amore sei” / “Cuanto amor me das”, Eros Ramazzotti tornò a cantare con Giorgia, mentre una sessione spontanea in studio con Andrea Bocelli diede vita a una toccante versione di “Se bastasse una canzone” / “Si bastasen un par de canciones”.

L’album “Una Storia Importante” / “Una Historia Importante” fu disponibile in versioni speciali:

Italiano → doppio vinile nero, trasparente, arancione, arancione autografato , CD Jewel Box , Deluxe e Deluxe autografato .

, , e . Spagnolo → doppio vinile nero, arancione, autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato.

Questo progetto consacrò definitivamente Eros Ramazzotti come uno degli artisti italiani più amati al mondo, capace di unire generazioni, lingue e culture attraverso una sola voce: la sua.

EROS RAMAZZOTTI: la scaletta del concerto di Berlino

Taxi Story Quanto amore sei Un cuore con le ali Un’emozione per sempre Stupide parole romantiche I Belong to You (Il ritmo della passione) Stella gemella Adesso tu Una storia importante L’aurora Più che puoi Dove c’è musica La luce buona delle stelle Se bastasse una canzone Un’altra te Musica è Terra promessa Fuoco nel fuoco Cose della vita

BIS