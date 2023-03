EROS RAMAZZOTTI: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

EROS RAMAZZOTTI è finalmente sbarcato in Italia col BATTITO INFINITO WORLD TOUR: partito per un tour mondiale a ottobre 2022, il cantautore dei record con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, è salito ieri sera sul palco del Mediolanum Forum di Milano, inaugurando la leg italiana del tour già andata sold out.

Tra i grandi successi del suo monumentale repertorio e le trascinanti hit estratte dall’ultimo album BATTITO INFINITO (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International), EROS ha riabbracciato il pubblico che lo attende dal 2019.

Dopo l’eccezionale partenza con gli show della Première e il grande entusiasmo riscosso con le date di Nord America e America Latina, EROS RAMAZZOTTI fa ritorno in Italia sulla scia dell’incredibile serie di show da tutto esaurito messi a segno in ogni data sinora svolta nella leg europea, a cui si aggiungono le date sold out italiane: un segno quanto mai tangibile dell’affetto da anni riservato all’artista, che in occasione delle date italiane potrà ritrovare il pubblico che per primo lo ha amato e sostenuto sin dagli inizi della sua carriera.

Clicca qui per vedere le foto di Eros Ramazzotti in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

EROS RAMAZZOTTI – la scaletta del concerto di Milano

Battito infinito

Gli ultimi romantici

Sono (with Alejandro Sanz)

Dove c’è musica

Quanto amore sei

Un’emozione per sempre

Più che puoi

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Ritornare a ballare

Magia

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Solo con te / L’uragano meri (Medley acustico)

Terra promessa

Una storia importante / Adesso tu

Un’altra te / No Woman No Cry

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Encore:

Un attimo di pace

Più bella cosa

EROS RAMAZZOTTI – le prossime date

Lo straordinario viaggio lungo oltre 80 date di EROS RAMAZZOTTI prosegue in Italia con altre tre date in programma già da questa sera e il 17 e 18 marzo al Mediolanum Forum di Milano, passando per il Pala Alpitour di Torino il 25 marzo, per arrivare al Mandela Forum di Firenze il 4 aprile (unica data italiana in cui restano ultime disponibilità di biglietti), al Palazzo dello Sport di Roma il 6 aprile e 7 aprile, al Palasele di Eboli (SA) l’11 aprile, fino al PalaInvent di Jesolo (VE) il 28 aprile, in attesa di rivederlo nelle arene e nei festival estivi più importanti d’Italia a partire da luglio.