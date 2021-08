STUART BRAITHWAITE: guarda le foto del concerto di Torino

Foto di Roberto Finizio

Ha fatto tappa ieri sera all’Hiroshima Sound Garden di Torino la mini tounée italiana di Stuart Braithwaite, leader degli scozzesi Mogwai, in versione solista per alcune date in giro per lo stivale, in questa estate arida di artisti stranieri, una piccola chicca per gli amanti del post rock.

Torino una città molto gradita al chitarrista scozzese che proprio in terra sabauda aveva fatto tappa le ultime due volte in Italia: al TOdays Festival 2018 con i suoi Mogwai (clicca qui per il report) e sempre allo Spazio 211, ma in versione solista nel novembre 2019 poco prima dello scoppio della pandemia.

Una sedia, un bicchiere di rosso e la sua chitarra per un live intimo ma rumoroso con una setlist dedicata al suo progetto solista, oltre a brani storici della sua band e qualche cover.

Queste le prossime date del suo giro italiano:



5 agosto – Off Tune Festival di Prato

6 agosto – Rocca del Leone di Castiglione del Lago (PG)

10 agosto – Color Fest Maida (CZ)



