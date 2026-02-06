SICK TAMBURO: le foto e la scaletta del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Foto di Luca Moschini

Sick Tamburo tornano a calcare il palco dell’Hiroshima Mon Amour per presentare dal vivo “Dementia”, l’ottavo capitolo di una discografia che continua a scavare con coraggio nelle pieghe dell’animo umano. Uscito il 16 gennaio 2026 per La Tempesta Dischi, questo nuovo lavoro non cerca di addomesticare il disagio, ma sceglie di attraversarlo frontalmente, trasformandolo in materia viva e pulsante.

Il disco si muove su un terreno di forti contrasti, riflettendo lo smarrimento di quei pensieri che perdono i propri confini. Tra scosse improvvise e brevi pause di apparente quiete, le dieci tracce di “Dementia” compongono un flusso emotivo fatto di presenza e assenza, luce e ombra. Dal punto di vista sonoro, l’album è un incontro riuscito tra indie rock e post-punk: un suono compatto e viscerale che resta fedele all’universo alternative della band, dove la melodia riesce a dominare anche i passaggi più ruvidi.

Brani come “Mi gira sempre la testa”, “Silvia corre sola” e “Ho perso i sogni” raccontano figure sospese e stanze interiori inquiete, dando voce a una rabbia trattenuta che esplode in improvvisi bagliori. L’estetica del progetto è completata dall’artwork originale di Davide Toffolo, che insieme alla grafica di Paolo Proserpio dà un volto visivo a questa urgenza espressiva.

Nati a Pordenone dal sodalizio tra Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio dopo l’esperienza con i Prozac+, i Sick Tamburo si confermano una delle realtà più autentiche e umane del panorama italiano. La loro capacità di trasformare fragilità e dolore in energia pura ha trovato sul palco dell’Hiroshima la sua dimensione più immediata, trasformando il concerto in un’esperienza condivisa e potente.

Clicca qui per vedere le foto dei Sick Tamburo in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

SICK TAMBURO: la scaletta del concerto di Torino