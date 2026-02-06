Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

SICK TAMBURO: le foto e la scaletta del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

I Sick Tamburo sono tornati a Torino per presentare “Dementia”, l’ottavo capitolo della loro discografia.

Published

Sick Tamburo concerto Hiroshima Mon Amour Torino del 5 febbraio 2026
Sick Tamburo in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Sick Tamburo tornano a calcare il palco dell’Hiroshima Mon Amour per presentare dal vivo “Dementia”, l’ottavo capitolo di una discografia che continua a scavare con coraggio nelle pieghe dell’animo umano. Uscito il 16 gennaio 2026 per La Tempesta Dischi, questo nuovo lavoro non cerca di addomesticare il disagio, ma sceglie di attraversarlo frontalmente, trasformandolo in materia viva e pulsante.

Il disco si muove su un terreno di forti contrasti, riflettendo lo smarrimento di quei pensieri che perdono i propri confini. Tra scosse improvvise e brevi pause di apparente quiete, le dieci tracce di “Dementia” compongono un flusso emotivo fatto di presenza e assenza, luce e ombra. Dal punto di vista sonoro, l’album è un incontro riuscito tra indie rock e post-punk: un suono compatto e viscerale che resta fedele all’universo alternative della band, dove la melodia riesce a dominare anche i passaggi più ruvidi.

Brani come “Mi gira sempre la testa”, “Silvia corre sola” e “Ho perso i sogni” raccontano figure sospese e stanze interiori inquiete, dando voce a una rabbia trattenuta che esplode in improvvisi bagliori. L’estetica del progetto è completata dall’artwork originale di Davide Toffolo, che insieme alla grafica di Paolo Proserpio dà un volto visivo a questa urgenza espressiva.

Nati a Pordenone dal sodalizio tra Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio dopo l’esperienza con i Prozac+, i Sick Tamburo si confermano una delle realtà più autentiche e umane del panorama italiano. La loro capacità di trasformare fragilità e dolore in energia pura ha trovato sul palco dell’Hiroshima la sua dimensione più immediata, trasformando il concerto in un’esperienza condivisa e potente.

Clicca qui per vedere le foto dei Sick Tamburo in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Sick Tamburo

SICK TAMBURO: la scaletta del concerto di Torino

  1. Quando Bevo
  2. Forse È L’Amore
  3. Agnese
  4. Ho Perso I Sogni
  5. Mi Gira La Testa
  6. Meno Male
  7. Sei Il Mio Demone
  8. Sorrido
  9. E So Che Sai
  10. Ho Bisogno Di Parlarti
  11. Non C’è Pace
  12. Il Colore Si Perde
  13. La Fine Della Chemio
  14. Silvia Corre Sola
  15. Un Giorno Nuovo
  16. Immagina Se
  17. Fino A Farcela
  18. Mano Sola
  19. Parlami Per Sempre
  20. Sangue E Libertà
  21. Betty Tossica
  22. Andrea
  23. Fiore
  24. Aiuto
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

SI! BOOM! VOILÀ! - Ph. Bosonetto SI! BOOM! VOILÀ! - Ph. Bosonetto

Musica

Parliamone, dei SI! BOOM! VOILÀ!

Ad un giorno e mezzo dall’inizio del tour, parliamone: perchè la band composta da Michelangelo Mercuri aka N.A.I.P., Roberta Sammarelli, Giulio Ragno Favero, Davide...

15/01/2026

Musica

I migliori dischi e i migliori concerti del 2025 secondo la redazione di ROCKON

I migliori album ed i migliori concerti del 2025 secondo i nostri redattori e fotografi. Leggi e scopri le nostre selezioni.

30/12/2025
Marracash in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it Marracash in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Reportage Live

MARRACASH: Le foto del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini Ieri sera all’Inalpi Arena si è concluso il tour di Marracash, che ha scelto Torino per l’ultima tappa della sua...

21/12/2025
Elodie concerto all'Inalpi Arena Torino del 1 dicembre 2025 Elodie concerto all'Inalpi Arena Torino del 1 dicembre 2025

Reportage Live

ELODIE: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini Lunedì 1° dicembre 2025 l’Inalpi Arena di Torino ha ospitato una serata di pura energia con l’attesissimo “Elodie Show 2025”,...

02/12/2025