NOBRAINO: le foto del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Foto di Luca Moschini

Il debutto del tour 2026 dei Nobraino non poteva che essere un terremoto emotivo. Lo storico palco dell’Hiroshima Mon Amour di Torino ha tremato sotto i piedi di una band che, a trent’anni dalla sua formazione, sembra aver trovato una nuova, ferocissima giovinezza.

Non è stato un semplice concerto, ma una dimostrazione di forza bruta e teatro-canzone che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Fin dalle prime note, è stato chiaro che i Nobraino non sono venuti a Torino per una celebrazione nostalgica. La presenza scenica di Lorenzo Kruger ha dominato l’intero spazio: il frontman si è confermato un magnete vivente, capace di passare dal sussurro confidenziale all’esplosione fisica nel giro di pochi secondi.

Il feeling tra i membri della band è apparso granitico. La sezione ritmica e le chitarre hanno costruito un muro di suono che ha avvolto l’Hiroshima, trasformando il club in una scatola magica dove il confine tra palco e platea è svanito quasi subito.

Scegliere un club storico come l’Hiroshima per la prima data del tour non è stato un caso. L’atmosfera intima ma elettrica della location ha permesso di godere di ogni sfumatura della performance. Il gioco di luci, ha sottolineato i momenti più drammatici e quelli più scanzonati, regalando ai presenti un’esperienza immersiva totale.

