Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

NOBRAINO: le foto del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Published

Nobraino concerto Hiroshima Mon Amour Torino del 19 febbraio 2026
Nobraino in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Il debutto del tour 2026 dei Nobraino non poteva che essere un terremoto emotivo. Lo storico palco dell’Hiroshima Mon Amour di Torino ha tremato sotto i piedi di una band che, a trent’anni dalla sua formazione, sembra aver trovato una nuova, ferocissima giovinezza.

Non è stato un semplice concerto, ma una dimostrazione di forza bruta e teatro-canzone che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Fin dalle prime note, è stato chiaro che i Nobraino non sono venuti a Torino per una celebrazione nostalgica. La presenza scenica di Lorenzo Kruger ha dominato l’intero spazio: il frontman si è confermato un magnete vivente, capace di passare dal sussurro confidenziale all’esplosione fisica nel giro di pochi secondi.

Il feeling tra i membri della band è apparso granitico. La sezione ritmica e le chitarre hanno costruito un muro di suono che ha avvolto l’Hiroshima, trasformando il club in una scatola magica dove il confine tra palco e platea è svanito quasi subito.

Scegliere un club storico come l’Hiroshima per la prima data del tour non è stato un caso. L’atmosfera intima ma elettrica della location ha permesso di godere di ogni sfumatura della performance. Il gioco di luci, ha sottolineato i momenti più drammatici e quelli più scanzonati, regalando ai presenti un’esperienza immersiva totale.

Clicca qui per vedere le foto dei Nobraino in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Nobraino
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Sick Tamburo concerto Hiroshima Mon Amour Torino del 5 febbraio 2026 Sick Tamburo concerto Hiroshima Mon Amour Torino del 5 febbraio 2026

Reportage Live

SICK TAMBURO: le foto e la scaletta del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

I Sick Tamburo sono tornati a Torino per presentare "Dementia", l'ottavo capitolo della loro discografia.

06/02/2026
SI! BOOM! VOILÀ! - Ph. Bosonetto SI! BOOM! VOILÀ! - Ph. Bosonetto

Musica

Parliamone, dei SI! BOOM! VOILÀ!

Ad un giorno e mezzo dall’inizio del tour, parliamone: perchè la band composta da Michelangelo Mercuri aka N.A.I.P., Roberta Sammarelli, Giulio Ragno Favero, Davide...

15/01/2026

Musica

I migliori dischi e i migliori concerti del 2025 secondo la redazione di ROCKON

I migliori album ed i migliori concerti del 2025 secondo i nostri redattori e fotografi. Leggi e scopri le nostre selezioni.

30/12/2025
Marracash in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it Marracash in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Reportage Live

MARRACASH: Le foto del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini Ieri sera all’Inalpi Arena si è concluso il tour di Marracash, che ha scelto Torino per l’ultima tappa della sua...

21/12/2025