OLLY: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

Foto di Luca Moschini

Il 18 marzo, l’Inalpi Arena si è trasformata nell’epicentro di un entusiasmo contagioso per la tappa piemontese del tour di Olly. È stata una serata che ha segnato un punto di svolta per l’artista genovese, capace di riempire ogni angolo del palazzetto con un calore umano che raramente si respira in location di queste dimensioni.

Quello che si è visto all’Inalpi Arena non è stato solo un susseguirsi di brani, ma un vero e proprio racconto generazionale.

Olly ha confermato di saper gestire il palco con una maturità sorprendente, alternando momenti di pura adrenalina a passaggi più intimi che hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso. La capacità dell’artista di connettersi con la “sua” gente è il vero segreto di un successo che continua a crescere, data dopo data.

Torino ha ballato, ha urlato e, per una notte, ha condiviso quel mix di malinconia e gioia che rende la musica di Olly così autentica.

Un evento che resta impresso non solo per la qualità sonora, ma per l’anima che ogni persona presente ha messo in quella serata.

Clicca qui per vedere le foto di Olly in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

OLLY: la scaletta del concerto di Torino