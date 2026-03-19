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OLLY: le foto e la scaletta del concerto all’Inalpi Arena di Torino

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Olly concerto all'Inalpi Arena Torino del 18 marzo 2026
Olly in concerto all'Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Il 18 marzo, l’Inalpi Arena si è trasformata nell’epicentro di un entusiasmo contagioso per la tappa piemontese del tour di Olly. È stata una serata che ha segnato un punto di svolta per l’artista genovese, capace di riempire ogni angolo del palazzetto con un calore umano che raramente si respira in location di queste dimensioni.

Quello che si è visto all’Inalpi Arena non è stato solo un susseguirsi di brani, ma un vero e proprio racconto generazionale.

Olly ha confermato di saper gestire il palco con una maturità sorprendente, alternando momenti di pura adrenalina a passaggi più intimi che hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso. La capacità dell’artista di connettersi con la “sua” gente è il vero segreto di un successo che continua a crescere, data dopo data.

Torino ha ballato, ha urlato e, per una notte, ha condiviso quel mix di malinconia e gioia che rende la musica di Olly così autentica.

Un evento che resta impresso non solo per la qualità sonora, ma per l’anima che ogni persona presente ha messo in quella serata.

Clicca qui per vedere le foto di Olly in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Olly

OLLY: la scaletta del concerto di Torino

  1. Intro
  2. È festa
  3. L’anima balla
  4. Polvere
  5. Il brivido della vita
  6. Una vita
  7. Un’altra volta
  8. Paranoie
  9. A noi non serve fare l’amore
  10. Occhi color mare
  11. La lavatrice si è rotta
  12. A squarciagola
  13. Set Acustico (Ho un amico / Bianca / Hai fatto bene / Ho voglia di te / Sopra la stessa barca / Per due come noi)
  14. Depresso fortunato
  15. Scarabocchi
  16. Quei ricordi là
  17. Fammi morire
  18. Noi che
  19. Balorda nostalgia
  20. I cantieri del Giappone
  21. Questa domenica
  22. Buon trasloco
  23. Così così
  24. Il Campione
  25. Devastante
  26. Menomale che c’è il mare + Il Pescatore
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