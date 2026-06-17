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LIGABUE : le foto e la scaletta del concerto all’Allianz Stadium di Torino

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Ligabue in concerto all'Allianz Stadium di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it
Ligabue in concerto all'Allianz Stadium di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Si è tenuto la sera del 17 giugno, il tanto atteso appuntamento con “CERTE NOTTI A TORINO”, lo straordinario concerto di Luciano Ligabue all’Allianz Stadium.

Sulla scia del grandissimo successo di pubblico e di critica registrato venerdì scorso allo Stadio Olimpico di Roma, le luci dello show “LA NOTTE DI CERTE NOTTI” si sono riaccese sotto la mole, regalando ai fan una serata che rimarrà impressa a lungo.

Seguendo la tradizione consolidata della RCF Arena di Campovolo a Reggio Emilia e della Reggia di Caserta, la grande festa di Torino è iniziata molto prima che si accendessero i riflettori sul palco principale.

Dalle ore 17.00 alle ore 20.00, l’area adiacente allo stadio ha ospitato il Ligavillage, un’area a ingresso totalmente gratuito che ha offerto un’esperienza immersiva a 360 gradi nel mondo del Liga.

Migliaia di fan hanno potuto scaldare i motori grazie a tantissime attività: dagli incontri ravvicinati con la band alla Liga Games (tra calcio balilla e flipper), passando per la mostra fotografica dedicata all’incredibile carriera del rocker.

Non è mancato lo spazio Tribute Stage con talk, tribute band e musica live, oltre a merchandising esclusivo e gadget ufficiali distribuiti direttamente dal palco del Village.

A rendere unico lo spettacolo di questa sera è stata anche la straordinaria line-up che ha accompagnato Luciano Ligabue sul palco dell’Allianz Stadium. Per celebrare al meglio questo viaggio, il Liga ha voluto accanto a sé tutti i chitarristi che hanno suonato con lui nel corso della sua carriera:

Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini.

Insieme a loro, una sezione ritmica e armonica d’eccezione composta da Luciano Luisi alle tastiere, Davide Pezzin al basso e Lenny Ligabue alla batteria.

Il viaggio di “LA NOTTE DI CERTE NOTTI” non si ferma qui.

Il prossimo imperdibile appuntamento negli stadi è fissato per questo sabato 20 giugno allo Stadio San Siro di MILANO (a un anno esatto da Campovolo 2025).

Successivamente, a partire da settembre, prenderà il via il gran finale del tour 2026: una grandiosa carovana live prodotta e organizzata da Friends&Partners e Zoo Aperto che toccherà 15 città per 15 appuntamenti unici. Ogni “notte” sarà speciale e irripetibile, poiché non sono previste repliche. La festa nei palasport partirà il 22 settembre dall’iconica Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano, sancendo l’ultima data live del Liga per il 2026.

Clicca qui per vedere le foto di Ligabue in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Ligabue

LIGABUE: la scaletta del concerto di Torino


Balliamo sul mondo
Marlon Brando è sempre lui
Bambolina e barracuda
Non è tempo per noi
Piccola stella senza cielo
Miss Mondo

Si viene e si va
L’odore del sesso
Il mio nome è mai più!
Una vita da mediano
Qualcuno ha visto, per caso, il mio cane blu elettrico monofase?
Sulla mia strada

Tutti vogliono viaggiare in prima
Ti sento
Eri bellissima
Questa è la mia vita
Sogni di R&R
Nessuno è di qualcuno

Libera nos a malo
Sarà un bel souvenir
Lambrusco & pop corn
Urlando contro il cielo

Leggero
Quella che non sei
Happy Hour
Tra palco e realtà

I “ragazzi” sono in giro
Certe notti

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