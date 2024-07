ROBERTO VECCHIONI: foto e scaletta del concerto al Musart Festival Firenze 2024

Foto di Luna La Chimia

Roberto Vecchioni, professore, scrittore, autore e noto cantautore italiano, si è esibito ieri sera in concerto al Musart Festival Firenze nella suggestiva cornice del Parco Mediceo di Pratolino a una manciata di chilometri dal centro cittadino.

“Musart Festival Firenze 2024” – Il Concerto di Roberto Vecchioni a Pratolino

Dopo la conferenza in Sala Rossa dello scorso 11 Aprile (leggi qui l’articolo), Roberto Vecchioni è salito sul palco del Musart Festival Firenze e, come aveva promesso alla stampa, si è preso tutto il tempo necessario per regalare al pubblico fiorentino un lungo concerto che è stato dedicato all’album “L’Infinito”, nella prima parte, e a tutti i suoi brani più celebri nella seconda parte.

Appena salito sul palco, Vecchioni ha dichiarato il suo amore, e il legame che ha con la città di Firenze, dicendo: “Questa è la serata dell’anno! Non l’ho detto nelle altre città, non l’ho detto a Livorno e non lo dirò a Follonica. La mia storia è legata a questa città.”

Ha proseguito poi raccontando al pubblico il perchè del suo legame con il capoluogo toscano e le tante collaborazioni nel corso degli anni con Massimo Gramigni (presidente del Teatro Cartiere Carrara e socio di molte società ed associazioni operanti in Toscana nel settore dell’organizzazione di eventi dal vivo, n.d.r.).

Quindi il concerto vero e proprio è iniziato con la canzone “Storia e Leggenda del Lanciatore”.

Lo spettacolo è proseguito in un’alternanza tra canzoni, racconti, monologhi, riflessioni che spesso sono servite da introduzione ai brani tratti dal nuovo album del Professore “L’ Infinito”, che da il nome a questo Tour, e a quelli più celebri di questo cantautore in attività da quasi sessant’anni.

ROBERTO VECCHIONI: La Scaletta del Concerto a Pratolino

Storia E Leggenda Del Lanciatore

Ti Insegnerò A Volare

Ogni Canzone D’Amore

La Mia Ragazza

Vincent

Vorrei

L’ Infinito

El Bandolero Stanco

Cappuccio Rosso

Le Rose Blu

A.R.

A Te

Pesci Nelle Orecchie

Le Mie Ragazze

Sogna Ragazzo Sogna

Chiamami Ancora Amore

Reading Giovanni Pascoli: L’ Aquilone

Luci A San Siro

Samarcanda

