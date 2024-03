PUPO: foto e scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

“Su di Noi…La Nostra Storia” – Il tour nei Teatri

PUPO, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, si è esibito ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Tuscany Hall) per la prima data del suo rinnovato spettacolo “Su di Noi…La Nostra Storia”.

Dopo la prima parte del tour Europeo che si è svolta nel 2023, Pupo ha scelto Firenze, e la sua Toscana, per tornare a raccontarsi al suo pubblico attraverso quello che è stato un vero e proprio viaggio musicale di oltre due ore e mezza in cui, oltre a riascoltare i suoi più grandi successi, è stato possibile poter scavare profondamente nel vissuto dell’uomo più che dell’artista e conoscerlo così in maniera molto più intima e personale.

Infatti, come chiarito da Pupo stesso subito dopo aver eseguito le prime canzoni di apertura, il cantante non era lì solo per cantare e basta ma anche, e forse soprattutto, per parlare col suo pubblico e svelare alcuni aneddoti e ricordi del passato, raccontare parte della sua vita e la sua carriera accompagnato da immagini e foto di repertorio che hanno creato un vero e proprio diario emozionale del vissuto umano e artistico di Enzo.

Con lui sul palco, oltre alla sua band formata da quattro uomini e due donne, anche la figlia Clara in veste di corista per l’occasione.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Pupo a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

PUPO – La scaletta del tour



Intro Video “L’ Equilibrista” + Sigla Musicale

Noi

Quanta Gente

Lo Devo Solo A Te

Ciao

Cosa Farai

Dove Sarai Domani

Cieli Azzurri

Bravo/non Mi Arrendevo Mai

Lidia A Mosca

Forse

I Colori Della Tua Mente

L’ Azzardo Di Eva

Ti Scriverò/Come Sei Bella/Sempre Tu

Tornerò

Un Amore Grande

Firenze Santa Maria Novella

Sarà Perchè Ti Amo

Gelato Al Cioccolato

Su Di Noi



PUPO – Le prossime date del Tour

4 Marzo – Teatro Brancaccio (Roma)

11 Marzo – Teatro Colosseo (Torino)

18 Aprile – Teatro Metropolitan (Catania)

19 Aprile – Teatro Golden (Palermo)

21-22 Maggio – Teatro Manzoni (Milano)

20 Ottobre – Palazzo dei Congressi (Lugano)

22 Novembre – Stadthalle (Hoffenbach Am Main)

23 Novembre – Théâtre Royal (Mons)

24 Novembre – Casino 2000 (Lussemburgo)