OLLY: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Venaria

Foto di Luca Moschini.



Doppio sold out Olly il 4 e 5 maggio per Olly per il debutto del suo nuovo Tour 2025 dal Teatro Conconrdia di Venaria Reale.

Dalla scena hip hop ligure al prestigioso palco dell’Ariston, il giovane cantautore classe 2001 ha fatto in pochissimo tempo il suo ingresso nel panorama musicale nazionale.

Dopo il successo del tour invernale e il trionfo all’ultimo Festival di Sanremo torna dal vivo Olly, che prosegue il suo percorso sempre più cantautorale, intimo e riflessivo portando gli ultimi brani, insieme a quelli più conosciuti, sul palco del Teatro Concordia di Venaria Reale (TO) per una doppia data che ha registrato il tutto esaurito.

Con il suo stile unico, che mescola sapientemente pop, hip-hop, dance, elettronica e canzone d’autore, ha incantato il pubblico con un live fatto di emozioni forti e tanta energia.

Clicca qui per vedere le foto di Olly in concerto a Venaria Reale (o sfoglia la gallery qui sotto).

OLLY: la scaletta del concerto di Venaria



È festa

L’anima balla

Una vita

A squarciagola.

Quei ricordi là

Bianca

L’amore va.

Polvere

Un’altra volta

Paranoie

La lavatrice si è rottaLego

Tutto male.

Sopra la stessa barca

Ho voglia di te (Emma cover)

Fammi morire

Scarabocchi

Noi che

A noi non serve far l’amore.

I cantieri del Giappone

Per due come noi

Balorda nostalgia.

Il campione

Devastante

Il pescatore / Meno male che c’è il mare