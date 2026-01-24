FRANCO126: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale

Foto di Luca Moschini

Il Teatro Concordia di Venaria Reale si è trasformato ieri sera nel cuore pulsante del pop d’autore romano. Franco 126 ha portato in scena il suo Futuri Possibili Club Tour, regalando al pubblico piemontese un live denso, malinconico e straordinariamente suonato.

Il sipario si è alzato sulle note di “Nottetempo”, seguita da “Nessun perché” e l’ormai iconica “San Siro”, che ha subito scaldato la platea. La scaletta ha ricalcato il viaggio emotivo delle date precedenti: un equilibrio perfetto tra il nuovo album e i successi storici. Momenti di pura energia con “Scacciapensieri” e “Vampiro” si sono alternati a parentesi intime come “Nuvole di drago” e “Due Estranei”.

Il cuore del concerto ha toccato l’apice con il medley “Solo Guai / Sempre In Due”, un coro unanime che ha unito generazioni diverse sotto le luci ambrate del Concordia. Non sono mancati i pezzi più “urban” come “Blue jeans” e la travolgente “Stanza singola”, che ha chiuso la prima parte del set.

Per i bis, Franco è tornato sul palco con l’emozionante “Ieri l’altro” e la title track “Futuri possibili”, prima di congedarsi definitivamente con l’ironia amara di “Brioschi” e “Vabbè”.

Quella di Venaria non è stata solo una data del tour, ma la conferma che Franco 126 sa ancora raccontare la quotidianità come nessun altro: tra sigarette spente, amori stropicciati e una band che dal vivo eleva ogni brano a una nuova dimensione

Clicca qui per vedere le foto di Franco126 in concerto a Venaria (o sfoglia la gallery qui sotto).

FRANCO126: la scaletta del concerto di Torino