Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

FRANCO126: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale

Published

Franco126 concerto al Teatro Concordia Venaria Reale del 23 gennaio 2026
Franco126 in concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Il Teatro Concordia di Venaria Reale si è trasformato ieri sera nel cuore pulsante del pop d’autore romano. Franco 126 ha portato in scena il suo Futuri Possibili Club Tour, regalando al pubblico piemontese un live denso, malinconico e straordinariamente suonato.

Il sipario si è alzato sulle note di “Nottetempo”, seguita da “Nessun perché” e l’ormai iconica “San Siro”, che ha subito scaldato la platea. La scaletta ha ricalcato il viaggio emotivo delle date precedenti: un equilibrio perfetto tra il nuovo album e i successi storici. Momenti di pura energia con “Scacciapensieri” e “Vampiro” si sono alternati a parentesi intime come “Nuvole di drago” e “Due Estranei”.

Il cuore del concerto ha toccato l’apice con il medley “Solo Guai / Sempre In Due”, un coro unanime che ha unito generazioni diverse sotto le luci ambrate del Concordia. Non sono mancati i pezzi più “urban” come “Blue jeans” e la travolgente “Stanza singola”, che ha chiuso la prima parte del set.

Per i bis, Franco è tornato sul palco con l’emozionante “Ieri l’altro” e la title track “Futuri possibili”, prima di congedarsi definitivamente con l’ironia amara di “Brioschi” e “Vabbè”.

Quella di Venaria non è stata solo una data del tour, ma la conferma che Franco 126 sa ancora raccontare la quotidianità come nessun altro: tra sigarette spente, amori stropicciati e una band che dal vivo eleva ogni brano a una nuova dimensione

Clicca qui per vedere le foto di Franco126 in concerto a Venaria (o sfoglia la gallery qui sotto).

Franco126

FRANCO126: la scaletta del concerto di Torino

  1. Nottetempo
  2. Nessun perché
  3. San Siro
  4. Ancora No
  5. Scacciapensieri
  6. Angelo
  7. Maledetto tempo
  8. Vampiro
  9. Nuvole di drago
  10. Prima dell’Alba
  11. Senza Di Me
  12. Due Estranei
  13. Che senso ha
  14. Bella Mossa
  15. Piazza Garibaldi
  16. Frasi Fatte
  17. Solo Guai / Sempre In Due
  18. Blue jeans
  19. Stanza singola
  20. Ieri l’altro
  21. Futuri possibili
  22. Brioschi
  23. Vabbè
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Festival

OLTRE FESTIVAL 2025: il 28 e 29 giugno a Bologna la settima edizione del festival

Torna a Bologna OLTRE FESTIVAL: con un programma di due giorni che va dal 28 al 29 giugno, due palchi (Sequoie & BOnsai) e...

26/06/2025

Concerti

UDINESTATE al via in Castello a Udine con i live di FRANCO126 (14 giugno) e i 20 anni dei Playa Desnuda (15 giugno)

Si accendono i riflettori su Udinestate 2025, la rassegna promossa dal Comune di Udine che animerà la città con un calendario che alterna concerti...

13/06/2025
Concerti Giugno RockOn.it Concerti Giugno RockOn.it

Concerti

Concerti del mese: Giugno 2025

I grandi concerti di Giugno: Linkin Park, Dua Lipa, Billie Eilish, Guns N' Roses, Korn, NIN, Green Day, Avenged Sevenfold, Slipknot e molti altri

01/06/2025

Reportage Live

CHIELLO: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Venaria

Foto di Luca Moschini Dopo aver calcato i palchi delle principali città italiane, Chiello ha concluso il suo tour con un gran finale al...

20/05/2025