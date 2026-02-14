FRANCESCO DE GREGORI: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Concordia di Veraria Reale

Foto di Luca Moschini

Il 13 febbraio 2026 il Teatro Concordia di Venaria Reale si è trasformato nel tempio della musica d’autore per una delle tappe più attese del tour dedicato ai cinquant’anni di Rimmel. In un club gremito e rigorosamente sold out, Francesco De Gregori ha dimostrato che il suo capolavoro del 1975 possiede ancora oggi un’attualità disarmante, capace di unire generazioni diverse in un ascolto quasi religioso.

Accompagnato dalla sua fedele band, il “Principe” ha guidato il pubblico attraverso un viaggio narrativo impeccabile, alternando la profondità di Compagni di viaggio all’emozione collettiva de La leva calcistica della classe ’68.

La celebrazione di Rimmel ha toccato il vertice emotivo nella parte centrale del concerto, dove pietre miliari come Quattro cani, Pezzi di vetro e la stessa title-track hanno risuonato con una freschezza sorprendente.

De Gregori ha saputo dosare sapientemente l’ironia de Il signor Hood e la dolcezza di Piccola mela, confermando la sua ineguagliabile abilità di trasformare ogni canzone in un quadro vivido di storie umane.

Il finale è stato un crescendo di grandi classici, da Alice a una potente Generale, fino all’immancabile Bufalo Bill. Per i bis, il Concordia si è sciolto in un abbraccio finale sulle note di Sempre e per sempre e una Buonanotte fiorellino cantata all’unisono da tutta la sala. Il trionfo torinese è la prova definitiva che questa poesia in musica non invecchia mai, confermando il ruolo centrale di Francesco De Gregori nel panorama culturale italiano.

Clicca qui per vedere le foto di Francesco De Gregori in concerto a Venaria (o sfoglia la gallery qui sotto).

FRANCESCO DE GREGORI: la scaletta del concerto di Venaria