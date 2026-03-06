NEFFA: le foto del concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale

Foto di Luca Moschini

Il sipario si è alzato, il groove è tornato. Ieri sera, 5 marzo 2026, il Teatro della Concordia di Venaria Reale ha ospitato il debutto ufficiale del nuovo attesissimo tour di Neffa.

Dopo lo straordinario successo del mega-evento all’Unipol Forum di Milano dello scorso autunno, l’artista salernitano ha scelto la dimensione più intima e pulsante dei club per riabbracciare il suo pubblico.



Il concerto è stato un vero e proprio viaggio attraverso le mille anime di Giovanni Pellino. Neffa ha dimostrato, ancora una volta, di essere l’unico artista italiano capace di saltare con estrema naturalezza dal rap “old school” al soul, fino al pop d’autore.

La serata si è mossa lungo tre direttrici principali:

Il nuovo capitolo: Ampio spazio ai brani di Canerandagio, l’ultimo progetto che ha segnato il suo ritorno a sonorità più urban e dirette.

I classici del Funk/Soul: Immancabili le hit che hanno fatto la storia degli anni 2000, come La mia signorina, Lontano dal tuo sole e Prima di andare via, cantate all’unisono da un teatro sold-out.

Le radici Hip-Hop: Il momento più elettrizzante per i fan della prima ora è stato il tributo ai tempi dei Messaggeri della Dopa, con quel flow inconfondibile che sembra non risentire del passare degli anni.

Accompagnato da una band di altissimo livello, capace di passare da beat serrati a tappeti armonici raffinati, Neffa è apparso in forma smagliante. La scenografia, essenziale ma curata nei dettagli luminosi, ha privilegiato il contatto visivo con la platea, trasformando il Teatro Concordia in un grande dancefloor collettivo.

Clicca qui per vedere le foto di Neffa in concerto a Venaria (o sfoglia la gallery qui sotto).