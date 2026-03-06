Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

NEFFA: le foto del concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale

Published

Neffa in concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale foto di Luca Moschini per www.rockon.it
Neffa in concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Il sipario si è alzato, il groove è tornato. Ieri sera, 5 marzo 2026, il Teatro della Concordia di Venaria Reale ha ospitato il debutto ufficiale del nuovo attesissimo tour di Neffa.

Dopo lo straordinario successo del mega-evento all’Unipol Forum di Milano dello scorso autunno, l’artista salernitano ha scelto la dimensione più intima e pulsante dei club per riabbracciare il suo pubblico.


Il concerto è stato un vero e proprio viaggio attraverso le mille anime di Giovanni Pellino. Neffa ha dimostrato, ancora una volta, di essere l’unico artista italiano capace di saltare con estrema naturalezza dal rap “old school” al soul, fino al pop d’autore.

La serata si è mossa lungo tre direttrici principali:

Il nuovo capitolo: Ampio spazio ai brani di Canerandagio, l’ultimo progetto che ha segnato il suo ritorno a sonorità più urban e dirette.

I classici del Funk/Soul: Immancabili le hit che hanno fatto la storia degli anni 2000, come La mia signorina, Lontano dal tuo sole e Prima di andare via, cantate all’unisono da un teatro sold-out.

Le radici Hip-Hop: Il momento più elettrizzante per i fan della prima ora è stato il tributo ai tempi dei Messaggeri della Dopa, con quel flow inconfondibile che sembra non risentire del passare degli anni.

Accompagnato da una band di altissimo livello, capace di passare da beat serrati a tappeti armonici raffinati, Neffa è apparso in forma smagliante. La scenografia, essenziale ma curata nei dettagli luminosi, ha privilegiato il contatto visivo con la platea, trasformando il Teatro Concordia in un grande dancefloor collettivo.

Clicca qui per vedere le foto di Neffa in concerto a Venaria (o sfoglia la gallery qui sotto).

Neffa
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Neffa in concerto all’Unipol Forum di Assago foto di Alessia Belotti per www.rockon.it Neffa in concerto all’Unipol Forum di Assago foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Concerti

NEFFA: in partenza il nuovo “Club Tour 2026 – Universo Neffa”

Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano – una serata memorabile scandita da ospiti d’eccezione e un’energia unica – Neffa sceglie...

4 giorni ago
Francesco De Gregori concerto al Teatro Concordia Veraria Reale del 13 febbraio 2026 Francesco De Gregori concerto al Teatro Concordia Veraria Reale del 13 febbraio 2026

Reportage Live

FRANCESCO DE GREGORI: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Concordia di Veraria Reale

Francesco De Gregori in concerto al Teatro Concordia di Veraria Reale a Febbraio 2026, le foto e la scaletta del live.

14/02/2026
Franco126 concerto al Teatro Concordia Venaria Reale del 23 gennaio 2026 Franco126 concerto al Teatro Concordia Venaria Reale del 23 gennaio 2026

Reportage Live

FRANCO126: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale

Foto di Luca Moschini Il Teatro Concordia di Venaria Reale si è trasformato ieri sera nel cuore pulsante del pop d’autore romano. Franco 126...

24/01/2026
Neffa in concerto all’Unipol Forum di Assago foto di Alessia Belotti per www.rockon.it Neffa in concerto all’Unipol Forum di Assago foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Reportage Live

NEFFA al Forum di Assago: il guaglione è ritornato sulla traccia e io ho visto Maradona.

L'artista bolognese riporta il rap al centro del suo repertorio con lo spettacolo "UNIVERSO NEFFA", ripercorrendo la propria carriera (dai Sangue Misto a Canerandagio)...

07/11/2025