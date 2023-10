NEGRITA: foto e scaletta del concerto al Tuscany Hall di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Negrita: il ritorno all’elettrico

I Negrita, dopo un tour acustico nei teatri durato 3 anni e culminato nel grande evento Mtv Unplugged, sono tornati a esibirsi live in elettrico nei principali club italiani, per un lungo tour in cui ripropongono i brani cult del proprio repertorio.

Nel tour, partito a fine settembre, i Negrita sono tornati all’energia esplosiva a cui hanno abituato il proprio pubblico negli anni durante i propri live, portando sul palco le canzoni che li hanno resi una garanzia tra le band italiane.

La risposta positiva dei fan e il loro amore per la band aretina non si è fatta attendere: moltissime le date sold out e per altre la disponibilità è limitata.

Negrita: ecco le prossime date del tour

21/10/2023 – Senigallia – Mamamia

24/10/2023 – Milano – Alcatraz (nuove limitate disponibilità)

25/10/2023 – MIlano – Alcatraz

27/10/2023 – Venaria Reale – Teatro della Concordia

28/10/2023 – Fontaneto D’Agogna – Phenomenon

30/10/2023 – Ferrara – Teatro Comunale (SOLD OUT)

31/10/2023 – Mantova – Grana Padano Theatre

2/11/2023 – Trento – Sanbapolis

3/11/2023 – Padova – Hall (SOLD OUT)

10/11/2023 – Cesena – Vidia (SOLD OUT)

11/11/2023 – Cesena – Vidia (SOLD OUT)

NEGRITA: ecco le foto e la scaletta del concerto di Firenze

Siamo Ancora Qua

Bambole

Il Libro in una Mano, la Bomba nell’altra

Io Sono

Non Ci Guarderemo Indietro Mai

Brucerò per Te

Negativo

In Ogni Atomo

Hollywood

Il Gioco

Che Rumore fa la Felicità

Destinati a Perdersi

Radio Conga

Notte Mediterranea

Rotolando Verso Sud

Alzati Teresa

Non Torneranno Più

Ho Imparato a Sognare

Splendido

La Tua Canzone

A Modo Mio

Cambio

Mama maè

Gioia Infinita

Hey! Negrita

Clicca qui per vedere le foto dei Negrita in concerto a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).