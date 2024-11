MR. RAIN: le foto e la scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Mr. Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, si è esibito in concerto ieri sera a Firenze per la penultima data del suo Tour nei palazzetti.

“Tour 2024” – Il Tour Nei Palazzetti

Ritorno in grande stile per il rapper bresciano sui palchi italiani, in questo autunno 2024, con un nuovo spettacolo e una scaletta ricca per un concerto di due ore che hanno offerto una nuova occasione di incontro tra il cantautore e il suo numerosissimo pubblico che l’ha sostenuto in questo percorso discografico ed artistico.

Nella setlist erano presenti tutti i grandi classici della giovane carriera di Mr. Rain; brani come “Supereroi”, “La fine del mondo” e “Due altalene” non potevano assolutamente mancare e sono stati cantati tutti a gran voce dal giovane pubblico presente nel palasport fiorentino.

Tra i vari brani, spazio poi anche a qualche chicca di ricercatezza con brani meno noti ed i singoli più fortunati oltre all’ultimo inedito “Pericolosa”.

Un concerto bellissimo e intenso, purtroppo penalizzato dalla concomitanza della partita della Fiorentina proprio all’Artemio Franchi, lo storico stadio della città situato proprio di fronte al Mandela.

L’ ultimo appuntamento per vedere il giovane rapper dal vivo sarà sabato 30 Novembre all’Unipol Forum di Milano.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Mr. Rain a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

MR. RAIN: La Scaletta Del Concerto di Firenze

Immortali

La Fine Del Mondo/Sangiovanni

Paura Del Buio

Notti (inediti)/Clara

I Grandi Non Piangono Mai

9.3

A Forma Di Origami

Meteoriti

One Man Band

L’Ultima Volta

Non Fa Per Me

Fiori Di Chernobyl

Ops

Fuori Luogo

Aria

Figli Della Notte

Carillon

Mary – Gemelli DiVersi

Grazie A Me

Due Altalene

Rainbow Soda

Ti Amo Ma

Honey

Ipernova

Sempre un po’ Di Te

Pericolosa

Supereroi

Super Reprise