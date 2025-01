MILADY METAL FEST 7: foto e scaletta del Festival tutto al femminile all’Arci Tom di Mantova

Foto di Luna La Chimia



Il Milady Metal Fest, il festival che celebra le voci femminile nel mondo Metal, si è tenuto ieri sera come di consueto all’Arci Tom di Mantova.

“Milady Metal Fest” – Un successo tutto italiano arrivato alla sua settima edizione

Headliner della serata sono stati gli italiani Frozen Crown, già ospiti dell’edizione del 2018, che in questa occasione hanno presentato il loro ultimo lavoro discografico “War Hearts”.

L’album è uscito lo scorso 18 Ottobre 2024 per Napalm Records.

Capitanati dalla talentuosa e meravigliosa Giada “Jade” Etro, i Frozen Crown sono una delle più interessanti band del panorama power metal europeo!

Dopo i primi live nel 2018, la band è esponenzialmente cresciuta prendendo parte a tour con band del calibro di Kamelot, Dragonforce, Rhapsody Of Fire e tante altre. Questo senza dimenticare la loro partecipazione a Festival internazionali come il Prog Power Usa, Sabaton Oper Air e altri ancora.

Per loro l’Arci Tom si è riempito non solo di fan che li seguono con affetto fin dagli esordi, e dagli amici storici del Milady, ma anche di nuovi sostenitori arrivati durante questo brillante cammino che li sta rendendo sempre di più un nostro orgoglio all’estero.

Le Band In Apertura

Co-Headliner della serata le slovene Hellcats, tra le più note all female band nel panorama Heavy Metal Europeo.

La band nasce nel 2003 per volontà delle sorelle Sasha (basso) e Sonja Zagorch (batteria); completano la formazione Katja Mavec (chitarra) e la cantante Dasa Makuc. Hanno al loro attivo tour in parecchi stati, l’ultimo di successo in Inghilterra, e sono in fase di registrazione del loro nuovo album, di cui hanno fatto ascoltare alcuni brani al pubblico del Milady Metal Fest. Non sono neanche mancate alcune cover di grandi classici come “TNT” e “Breaking The Law”.

Sono tornati al Milady Metal Fest anche i Volturian di Federico Mondelli e Federica Lanna, dopo una lunga pausa dalla scena live. La Vampire Modern Metal band ha proposto uno show che è la sintesi dei loro due lavori discografici.

Dalla città eterna e per la prima volta al Milady, la Modern Metal band Neurasty, nuovo progetto musicale del batterista David Folchitto (Fleshgod Apocalypse), con la cantante Viviana Schirone. “Identity Collapse” è l’album di debutto che hanno presentato per intero al pubblico del Tom.

I Break Me Down sono una band Alternative Metal di Milano, con alla voce Veronica Driven: leader potente e carismatica. Il gruppo si è fatto notare nel panorama musicale italiano, esibendosi in numerosi concerti e condividendo il palco con Lacuna Coil e Dark Tranquillity. Hanno presentato il loro ultimo full lenght

“Soul Clashes”.

Il compito di aprire il Milady è stato affidato alle Wox, altra band tutta al femminile, che ha proposto un Metal dalle varie influenze. Con Elisa Incerti alla voce, sono reduci da un tour in Gran Bretagna.

Arrivederci a…Marzo!

Il Milady Metal Festival si conferma come uno degli eventi più amati per gli amanti del Metal al femminile e si prepara quindi a raddoppiare in una serata imperdibile in occasione della festa della donna, celebrando la forza e la presenza femminile nel mondo della musica Metal.

Headliner della serata saranno i Deathless Legacy che si esibiranno in un release show del loro nuovo album, “Damnatio Aeterna”, di prossima uscita.

Già annunciate anche le band di apertura: VallorcH, P.O.E. e Obsidian Fall.

Appuntamento quindi il prossimo 8 Marzo all’Arci Tom di Mantova:

15€ in prevendita

20€ in cassa la sera dell’evento

Biglietti in vendita cliccando qui

Clicca qui per vedere le foto del concerto Milady Metal Festival 2025 a Mantova (o sfoglia la gallery qui sotto).

MILADY METAL FESTIVAL 7: La Scaletta Del Concerto dei Frozen Crown

Arctic + Neverending

The Water Dancer

Steel And Gold

Call Of The North

Kings

To Live To Die

Far Beyond

I Am The Wind

Warhearts

Night Of The Wolf

Angels In Disguise

Nught Crawler

I Am The Tyrant

The Shieldmaiden