MILADY METAL FESTIVAL – SPECIAL WOMEN’S DAY: le foto e la scaletta del Festival all’Arci Tom di Mantova

Il Milady Metal Festival, il festival che celebra le voci femminili nel mondo Metal, si è tenuto ieri sera, come di consueto, all’Arci Tom di Mantova in veste speciale per la Festa della Donna.

“Milady Metal Festival – Special Women’s Day 2025”

Il Milady Metal Festival è uno degli eventi più attesi per gli amanti del metal.

Dopo il successo della settima edizione dello scorso 20 Gennaio, ha raddoppiato con una serata imperdibile in occasione della Festa della Donna.

Si sono così celebrate la forza e la presenza femminile nel mondo della musica Metal nella giornata dedicata alle donne.

Headliner della serata sono stati i Deathless Legacy, che si sono esibiti in un release show del loro nuovo album, “Damnatio Aeterna”, uscito proprio ieri su tutte le piattaforme e in tutte le forme.

Infatti, la band ha anche realizzato delle carte da gioco in cui l’obiettivo è trascinare l’anima di un prete peccatore all’inferno.

Il concerto dei Deathless Legacy è stato come sempre un horror show in piena regola. Le sonorità grottesche, teatrali, terrifiche e sensuali, accompagnate dalle performance della Red Witch Arianna Nencini, sono ormai la cifra stilistica per cui i loro “accoliti” li amano.

A precedere i Deathless Legacy, i veneti VallorcH. Anche loro si sono esibiti in uno show speciale che anticipa di una settimana l’uscita del loro nuovo lavoro discografico “The Circle”.

Un altro concerto degno di nota è stato quello della band horror metal di Reggio Emilia, i P.O.E. (Philosophy Of Evil) che ha riproposto il suo ultimo album, “In Disorder Spectrum”. Sul palco con loro una ospite d’eccezione: Federica Lanna dei Volturian.

Ad aprire la serata gli Obsidian Fall, nuova realtà del death metal nata nel 2023.

La band ha presentato il suo album di debutto “Elegy From A Dying World”.

MILADY METAL FESTIVAL – SPECIAL WOMEN’S DAY – La Scaletta Del Concerto Dei Deathless Legacy



Damnatio Aeterna

Rituals Of Black Magic

Miserere

Absolution

Moonless Night

Santified

Your Blood Is Mine

Get on Your Knees

Spiritual Sanctus Diabolicus

Nightshade

Ora Pro Nobis

Gehenna

Dominus Inferi