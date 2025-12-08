Connect with us

MARCO MENGONI: foto e scaletta del concerto alla O2 Forum Kentish Town di Londra

Marco Mengoni in concerto alla O2 Forum di Kentish Town di Londra a Dicembre 2025, le foto del live.

Published

Marco Mengoni concerto alla O2 Forum di Kentish Town Londra del 7 dicembre 2025
Marco Mengoni in concerto alla O2 Forum di Kentish Town di Londra foto di Annita Fanizza per www.rockon.it

Foto di Annita Fanizza

Con 15 anni di carriera, 85 dischi di platino e 2.9 miliardi di stream audio e video, Marco Mengoni è reduce dal successo di Mandare tutto all’aria, brano scritto insieme a Edoardo D’Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani che rivendica una chiara matrice cantautorale e al contempo si contraddistingue per la sua dinamica up con sonorità French Touch. Mandare tutto all’aria è la possibilità di far saltare i piani e di cambiare strada, è la voglia di azzerare tutto per ridisegnare il proprio percorso, pronti a ripartire con una prospettiva diversa.

Nell’estate del 2025 ha avuto luogo il tour negli stadi italiani del cantautore, che segue quello tutto esaurito completamente sold out del 2023 culminato con un grande show al Circo Massimo. Questo tour ha segnato un nuovo capitolo della sua esperienza musicale, che racchiude tutti i suoi 15 anni di carriera. MARCO NEGLI STADI 2025, per un totale di 12 appuntamenti live, ha contato il tutto esaurito in molte tappe del tour.

Prosegue l’esperienza oltre confine che ha portato Marco Mengoni ad esibirsi nei grandi spazi europei nel 2023. Il cantautore si è infatti esitbito a novembre in Europa con dodici imperdibili show  – prodotti e organizzati da Live Nation – che hanno toccato le grandi arene delle città di: Ginevra (19 novembre – Arena), Stoccarda (21 novembre – Hanns-Martin-Schleyer-Halle), Düsseldorf (22 novembre – Mitsubishi Electric Halle), Zurigo (24 novembre – Hallenstadion), Francoforte (26 novembre – Festhalle), Monaco di Baviera (27 novembre – Olympiahalle), Bruxelles (30 novembre – Forest National), Utrecht (1 dicembre – TivoliVredenburg), Parigi (3 dicembre – Salle Pleyel), Esch-sur-Alzette – Lussemburgo (5 dicembre – Rockhal), Londra (7 dicembre – O2 Forum Kentish Town). Prossima ed ultima data a Madrid (10 dicembre – Palacio Vistalegre).

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Marco Mengoni a Londra (o sfoglia la gallery qui sotto).

Marco Mengoni

MARCO MENGONI: la scaletta del concerto di Londra

  1. Prologue
  2. Ti ho voluto bene veramente
  3. Guerriero
  4. Sai che
  5. Parode
  6. La valle dei Re / Black Hole Sun
  7. Non me ne accorgo
  8. Tutti hanno paura (Ernia cover)
  9. No stress
  10. Voglio
  11. Muhammad Ali
  12. Episodes
  13. Fuoco di paglia (MACE cover)
  14. Cambia un uomo
  15. Coming Home
  16. Hola (I say)
  17. Stasimon
  18. Due vite
  19. L’essenziale / Ordinary World (A capella intro)
  20. Ready or Not / Mi fiderò
  21. Exodus
  22. Un fiore contro il diluvio
  23. Incenso
  24. Catharsis
  25. ManDarE TuTto All’aRIA
  26. Pazza musica
  27. Starlight (The Supermen Lovers cover)
  28. Ma stasera
  29. Io ti aspetto
