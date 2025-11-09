Connect with us

MARCO MENGONI: foto e scaletta del concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Marco Mengoni si è esibito in concerto al Palazzo dello Sport di Roma, guarda le foto e scopri al scaletta.

Published

Marco Mengoni concerto al Palazzo dello Sport - Roma Roma del 7 novembre 2025
Continua in giro per l’Italia la serie di concerti che vede protagonista Marco Mengoni questo autunno dopo il trionfale tour estivo negli stadi.
L’occasione è sempre la celebrazione dei sedici anni di carriera dell’artista. Infatti, lo spettacolo nei Palasport è pensato e curato in ogni dettaglio dal cantautore. Si tratta di un progetto ambizioso che fonde la dimensione pop con la tradizione teatrale.

La scenografia, una suggestiva ricostruzione di rovine svelata nel Prologo, ha fatto da sfondo a una narrazione intensa. Questa narrazione ha affrontato temi universali come l’egoismo e l’importanza della condivisione.
In aggiunta c’è il supporto della band di 13 elementi e 6 performer.

Mengoni ha quindi guidato il pubblico attraverso un percorso emotivo e visivo. Lo show è diviso in sei capitoli, con altrettanti cambi d’abito, che riflettono i cicli di crollo e rinascita dell’esistenza.

MARCO MENGONI: La Scaletta del Concerto di Roma

  1. Intro
  2. Ti Ho Voluto Bene Veramente
  3. Guerriero
  4. Sai Che
  5. La Valle Dei Re
  6. Non Me Ne Accorgo
  7. Tutti Hanno Paura
  8. No Stress
  9. Voglio
  10. Muhammad Ali
  11. Fuoco Di Paglia
  12. Cambia Un Uomo
  13. Luce
  14. Hola
  15. Due Vite
  16. L’Essenziale
  17. Mi Fiderò
  18. La Casa Azul + Unatoka Wapi
  19. Un Fiore Contro Il Diluvio
  20. Non Sono Questo
  21. Incenso
  22. Mandare Tutto All’Aria
  23. Pazza Musica
  24. Starlight
  25. Ma Stasera
  26. Io Ti Aspetto
