MARCO MENGONI: foto e scaletta del concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Foto di Mirko Pizzichini

Continua in giro per l’Italia la serie di concerti che vede protagonista Marco Mengoni questo autunno dopo il trionfale tour estivo negli stadi.

L’occasione è sempre la celebrazione dei sedici anni di carriera dell’artista. Infatti, lo spettacolo nei Palasport è pensato e curato in ogni dettaglio dal cantautore. Si tratta di un progetto ambizioso che fonde la dimensione pop con la tradizione teatrale.

La scenografia, una suggestiva ricostruzione di rovine svelata nel Prologo, ha fatto da sfondo a una narrazione intensa. Questa narrazione ha affrontato temi universali come l’egoismo e l’importanza della condivisione.

In aggiunta c’è il supporto della band di 13 elementi e 6 performer.

Mengoni ha quindi guidato il pubblico attraverso un percorso emotivo e visivo. Lo show è diviso in sei capitoli, con altrettanti cambi d’abito, che riflettono i cicli di crollo e rinascita dell’esistenza.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Marco Mengoni a Roma (o sfoglia la gallery qui sotto).

MARCO MENGONI: La Scaletta del Concerto di Roma