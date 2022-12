I NADA SURF a Milano: l’insostenibile leggerezza dell’amore

Articolo di Serena Lotti | Foto di Andrea Ripamonti

Gli americani Nada Surf arrivano a Milano durante un ponte pre-natalizio che ha letteralmente svuotato la città ma non per questo sotto il palco della Santeria di Milano si sono ritrovati a suonare per uno sparuto pubblico. Anzi, mi arrivano le consuete gomitate sulla schiena e gli immancabili uomini alti davanti a me non cessano di presentarsi puntuali come le notifiche di iscrizioni a ruolo di inizio anno.

Dopo un concerto che ha visto metaforicamente più rinvii a settembre di quanti non ne abbia vissuti io durante i miei anni alle superiori (prima aprile 2020, poi settembre 2020, poi di nuovo maggio 2021, riprogrammato a febbraio 2022 e infine dicembre 2022) finalmente possiamo godere dei suoni rotondi e ficcanti della storica band di Matt Caws.

I Nada Surf, alternative rock band di ispirazione grunge prima, indie low-fi dopo, è una formazione di lunghissimo corso che produce le sue prime tracce già nei primi anni 90. Imperituro nella nostra memoria lo splendido debutto di High/Low uscito nel lontano 1996 (quando grazie a Popular ottennero un incredibile successo internazionale). Poi anni di silenzio e qualche album proprio non brillantissimo fino al 2001 quando con Let Go riescono a segnare un grandissimo slam e portare a casa il disco più bello di tutta la loro produzione discografica.

Nada Surf in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Matt Caws e soci hanno poi, con l’ultimo e nono full lenght del 2020, Never Not Togheter, raggiunto una maturazione definitiva, già bene lambita con The Weight Is a Gift del 2005, lavoro su cui la band aveva finalizzato e poi perfezionato il proprio progetto indie rock. Diventati così i paladini dell’indie americano e la band tra le più corteggiate dai creator, gli advertisers e tutto il cucuzzaro delle serie TV, nel nuovo capitolo della sua storia guarda al futuro con rinnovato ottimismo, senza però dimenticare le proprie radici rock grunge. A causa dellla mancata promozione dell’ultimo disco a causa dei tour cancellati causa pandemia, sembra proprio che stasera la mancanza di nuovi brani da promuovere significa una sola cosa: tutta la discografia nadasurfiana, con una setlist di ben 23 brani tratti quasi da tutto quello che hanno pubblicato in trentanni di carriera (Da High/Low a The Proximity Effect, da Let Go a The Weight Is a Gift, da Lucky a The Stars Are Indifferent to Astronomy fino ai più recenti You Know Who You Are e Never Not Together).

I Nada Surf ci incantano subito con Popular con il suo strafamoso spoken work e la sua natura profondamente easy-listening (come è la quintessenza di quasi tutte le track dei Nada Surf nonostante sia una graffiante la satira sulle dinamiche dell’accettazione): la comfort zone nella quale ci trasportano fin da subito, con grande naturalezza e amore, ci farà stare in pace col mondo per le successive due ore. Matt Caws e soci in un un set di quasi due ore elergiscono al pubblico perle di incredibile leggerezza e asciuttezza insieme, dai tiro punk di Telescope e alle versioni happy party di Looking Through, Hi-Speed Soul, Bad Best Friend caratterizzate da refrain irresistibili, tocchi a dodici corde e un pop-rock costruito ad arte per farti impazzire di gioia ed euforia.

Nada Surf in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Il cuore ti si straccia letteralmente con i Nada Surf, ti si aggroviglia lo stomaco come quando sei alla tua prima crush, hai 15 anni, sei innamorato, hai l’acne giovanile, sole dieci euro in tasca per tutto il weekend, l’interrogazione di latino il lunedì mattina e un’incondizionata fiducia nel genere umano. Sei felice e non lo sai. Io mi sento esattamente cosi, in pace col mondo, allineata con tutti i pianeti, ho un mandrino autoserrante che blocca tutte le negative vibrations, c’è un perfetto contrappeso tra ebbrezza e malinconia. Matt guida un pubblico adorante in un nuovo estatico, caldo e soffice momento con i meravigliosi affreschi ed arabeschi sonori di Killian’s Red, Friend Hospital, il crepuscolare afflato di Blonde on Blonde, tutti brani nati per essere cantati a oltranza funo a che c’è aria nei polmoni. Sulla mia personale epifania che è Inside of Love, un popsong benedetta che meriterrebbe di essere suonata in piazza San Pietro durante l’Udienza Generale, il disegno si compie nella sua interezza per quanto mi riguarda. Fedeli vi benedico con la prece “I’m on the outside of love Always under or above, I can’t find my way in“, una moderna Padre Nostro 2.0, che non ha la pretesa di salvarti, ma prova almeno a darti speranza.

L’incrollabile sicurezza della band americana ancora si manifesta in gemme come Come Get Me e il suo affascinante viluppo di chitarre, dove la penetrante performance vocale di Matthew Caws mi scioglie le ginocchia e mi spinge lo stomaco giù, mentre mi rendo conto che quello credevo fossero farfalle nello stomaco, si rivelano essere un intero esercito di lepidotteri della famiglia dei Saturnidi. Siamo già in una nuova fase di volo libero con la delicata e leggera Happy Kid e Mathilda e i suoi fascinosi cambi ritmici, un brano che, come ci spiega Matt, ha il dovere di raccontarci una sofferta vicenda di crescita e formazione.

Nada Surf in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Matt, con i suoi monumentali arpeggi e power chords, esprime naturalmente e senza sforzo una straordinaria eleganza e classe capace di imprimersi nella nostra memoria grazie a quella che è una voce evocativa, limpida, eterea abile a restituire anche momenti di concretezza irriducibile e quasi dolorosa. I Nada Surf e il loro impegno ad “andare sino in fondo e a lasciare andare al tempo stesso“, ci raccontano di quanto l’animo umano sia caduco e meraviglioso tempo stesso, ci parlano di emozioni che cambiano continuamente, che mutano più velocemente di un refolo d’estate, con un atteggiamento oscillante fra la consapevolezza del sè data dall’esperienza e l’immaginazione affettiva, quella dell’arte delle emozioni che non ha età nè limiti in essere.

All’interno di questa superficie ruvida e morbida insieme, si intreccia una molteplicità di suoni, sensazioni e storie: tutto è variazione, scienza dell’esplorazione dell’amore e delle sue declinazioni, raccontato da affondi rock potenti e chitarristici, ballads semplicemente splendide e capolavori melodici di rara bellezza. Con eleganza e soavità i Nada Surf schiudono domande e pongono ipotetiche ed universali risposte attraverso altrettante suggestioni e fascinazioni componendo sul palco un mosaico di voci e facce, di esperienze e dolori, un campionario umano dal quale siamo pienamente rappresentati. Andiamo su un’epica chiusura con la versione toccante e completamente unplugged di Blizzard of ’77 con tutti e quattro i membri che cantano immersi nel buio e nel silenzio.

Ed è cosi che i Nada Suf chi hanno narrato la loro personale versione di una moderna faboulos tale dove l’amore, sempre eterno ed indiscusso protagonista, è leggero e nel contempo insostenibile, raccontandolo con garbo, chiedendoci di lasciare andare, invitandoci a rifugiarci in una semplicità a noi sconosciuta e cercando verità che non abbiamo mai sperimentato, sempre lasciando andare, nonostante tutto lasciando scorrere. Let go, e forse, nel 2022 finalmente andrà tutto bene.

NADA SURF– La scaletta del concerto di Milano

Popular

Telescope

Hi-Speed Soul

The Plan

Friend Hospital

Killian’s Red

Looking Through

Come Get Me

Inside of Love

Happy Kid

Là pour ça

Bad Best Friend

Do It Again

Blonde on Blonde

Mathilda

Hyperspace

Looking for You

See These Bones

Something I Should Do

Encore

So Much Love

Always Love

Blankest Year

Blizzard of ’77 (Acustic)