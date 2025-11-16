MINISTRI + Circus Punk: le foto del concerto all’Estragon Club di Bologna

Foto di Giulia Troncon

I Ministri tornano in tour nei principali club italiani! Il trio, tra le rock band italiane più longeve, ormai giunto a quasi vent’anni di carriera, sta portando in tour un nuovo spettacolo per della nuova musica!

I Ministri: la band di Milano, chi sono?

I Ministri fanno il loro ingresso nella musica italiana nell’autunno del 2006, e non passano inosservati fin da subito. Il loro esordio autoprodotto è “I Soldi Sono Finiti”, un’anomalia rock in un panorama dominato da hip hop e musica elettronica, e l’originale e ironica copertina – che contiene una vera moneta da un euro e affronta il tema della crisi discografica in una maniera unica – fa parlare di loro oltre i confini della scena indipendente.

Oltre 100 live nel primo anno (anche a fianco di Scissor Sisters e molti altri) li porta a firmare con Universal.

Nella primavera del 2008 esce l’EP “La Piazza” (ispirato alle tragiche vicende del G8 di Genova e contenente la hit “Diritto Al Tetto”, nata dalla storia di un senzatetto costretto ai domiciliari sulla panchina di un parco) e nel gennaio 2009 di “Tempi Bui”, album che, trascinato da una title-track che omaggia Brecht (con video girato da Cosimo Alemà) e dal singolo Bevo, consacra a livello nazionale il trio milanese. Da qui, i live negli stadi (a Udine prima dei Coldplay) il featuring con Caparezza nel suo “Le Dimensioni del Mio Caos”, la ristampa di “I Soldi Sono Finiti” in cui la band, al posto del vero euro in copertina, la band fa a pezzi le sue ormai famose giacche di ispirazione napoleonica e le inserisce come piccola reliquia in ciascun cd (da allora ogni disco è contraddistinto da nuove divise di ispirazione militare), e il “Mille Pezzi tour”.

Nel 2010 pubblicano con Universal “Fuori”, continuano le ospitate in tv (anche a “Morgan Invece No”) e i live anche accanto a Foo Fighters o ai Subsonica all’Mtv Day di Torino. Nel 2011 la terza ristampa (rimasterizzata) de “I Soldi Sono Finiti”, che include anche i quattro brani dell’ep “La Piazza”. Il quarto capitolo in studio, “Per Un Passato Migliore” (prodotto da Tommaso Colliva) viene pubblicato nel marzo del 2013 (subito alla posizione numero 7 della classifica FIMI). Un incredibile successo di pubblico che si riversa fino all’orlo nei superclub italiani e li proclama protagonisti dell’estate indie 2013. Nel 2014 si esibiscono a Londra, Amsterdam, Berlino, Bruxelles e Parigi. Nel frattempo vengono invitati dagli Afterhours a partecipare alla riedizione celebrativa di “Hai Paura Del Buio?”: duettando con Manuel Agnelli registrano una nuova potentissima versione di “Sui Giovani D’Oggi Ci Scatarro Su”. A inizio 2015, Rolling Stone li sceglie come uno dei 100 volti della musica italiana, ritratti dal compianto Giovanni Gastel in un numero da collezione.

Nella primavera 2015 volano a Berlino negli ex-studi della Radio della Germania Est per registrare in presa diretta il loro nuovo album insieme a Gordon Raphael, leggendario produttore dei primi due album degli Strokes. Cultura Generale – anticipato dai singoli Estate Povera e Idioti – esce il 12 settembre 2015 ed esordisce alla posizione numero 3 della classifica Fimi italiana, battuto solo da David Gilmour e Lana Del Rey. Il tour che lancia il disco è una lunga serie di sold out, e li porta in giro per l’Italia fino alla primavera del 2016, quando pubblicano il singolo Io “Sono Fatto Di Neve” (accompagnato da un video girato coraggiosamente all’Ex Moi, il villaggio olimpico di Torino occupato da oltre mille migranti in condizioni precarie) e salgono sul palco del Primo Maggio di Taranto, dove si esibiscono in compagnia di Daniele Silvestri, Piero Pelù e molti altri. Nell’autunno del 2016 festeggiano il decennale del loro primo album con dodici concerti speciali e pubblicano un libro (Locandine) che raccoglie il meglio della loro distintiva poster-art. “Fidatevi” esce il 9 marzo 2018 per Woodworm ed esordisce al numero 7 della classifica FIMI. Ne segue un tour club, un’altra partecipazione al Primo Maggio di Roma, e una nuova estate di festival. Durante l’estate pubblicano il loro primo 45 giri: il brano è un outtake dell’album e si intitola “Fumare”. Nella primavera del 2019 partecipano alla compilation “Faber Nostrum”, omaggio a De André della nuova scena italiana, reinterpretando Inverno.. L’estate seguente pubblicano il nuovo singolo “Un Viaggio”, prodotto insieme a Sylvia Massy, produttrice americana che ha lavorato con System Of A Down e Johnny Cash. Nella primavera del 2020, il loro brano “Una Palude” viene scelto per la colonna sonora di “Se Ti Abbraccio Non Avere Paura”, film ispirato al libro di Fulvio Ervas, che viene lanciato in occasione della giornata mondiale dell’autismo e viene visto da oltre 350.000 persone in 72 ore.

Il 16 aprile 2021 esce “Peggio di Niente”, singolo che apre un nuovo capitolo. Il 14 maggio l’Ep “Cronaca Nera E Musica Leggera”. Dopo l’EP arriva il singolo “Numeri”, seguito da “Scatolette”. Il 6 maggio 2022 è uscito il nuovo album “Giuramenti”. Nel dicembre 2022 esce “DA QUESTO MOMENTO IN POI”: il singolo è una sigla di chiusura che celebra due anni di canzoni e concerti e la fine di un capitolo del trio che ha riscritto la storia del rock italiano moderno.

Il 6 dicembre 2023 celebrano i 10 anni di “Per Un Passato Migliore” con la data sold out all’Alcatraz di Milano. Nel 2024 partecipano al MI AMI Festival e il 21 giugno dello stesso anno pubblicano l’EP “Live @ MI AMI Festival”. Tornano nel 2025 con un nuovo singolo.

Clicca qui per vedere le foto dei Ministri a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto