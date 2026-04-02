AFRICA UNITE e Circus Punk: fuori “Colla a caldo”, il singolo nato da un incontro casuale.

Un incontro nato per caso, diventato necessità. Un backstage a Bergamo, dopo un concerto, si trasforma nel punto di partenza di una connessione autentica: vibrazioni condivise, energia pura, stima reciproca. Da lì prende forma “Colla a caldo”, il nuovo singolo firmato da Africa Unite e Circus Punk.

Nei primi mesi del 2026, ad oltre un anno dal loro primo incontro, Arianna Muttoni, chitarrista, cantante e autrice dei Circus Punk, scrive un brano e lo invia agli Africa Unite in una versione ancora acerba. Il resto accade in modo naturale: Madaski produce, arrangia e plasma il suono, mentre le voci di Bunna e dello stesso Madaski si intrecciano in un lavoro corale, dove Africa Unite suonano ogni parte, fondendo scrittura e stili in un equilibrio potente e contemporaneo.

La canzone fotografa una realtà farcita con fake news, “vedo un mondo nuovo ma non so più dove sono”, dove repressione e scarsa creatività, media e intelligenza “SUPERFICIALE” dettano nuovi, efficaci, sistemi di contenimento e spersonalizzazione.

“Sono pazzo, ma non sarò come loro”.

Ma la terapia non è giusta.

“Colla a caldo” come gesto immediato, imperfetto ma necessario per riparare le crepe sociali generate dal divide et impera, è l’arte del kintsugi in forma punk. Potreste uscirne “più saldati”.

Disponibile su tutte le principali piattaforme digitali dal 27 marzo 2026, “Colla a caldo” anticipa anche una futura reinterpretazione firmata Circus Punk, che sarà inclusa nel loro prossimo EP.



Credits

Africa Unite + Circus Punk

Titolo “Colla a Caldo”

Testo di Arianna Muttoni e Madaski

Suonato da Africa Unite

Prodotto e arrangiato da Madaski, Dub the Demon Studio, Pinerolo (To)

Mastering: Simone Squillario