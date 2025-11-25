A Family X-MAS with The ORIGINALS (Africa Unite & The Bluebeaters) in concerto a Torino, Milano e Bologna

Dopo il successo del primo tour estivo, The Originals (Africa Unite & The Bluebeaters) annunciano il loro ritorno sui palchi con tre date imperdibili a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

19 DICEMBRE 2025, BOLOGNA – Estragon Club

Warm Up / Pier Tosi dj set

After show / MADASKI vs SPK INNA DUB CLASH STYLE

Ingresso euro 20 + ddp

26 DICEMBRE 2025, TORINO – Hiroshima Mon Amour

Warm Up / Piddu dj set

After show / MADASKI vs PAOLO BALDINI DUB FILES INNA DUB CLASH STYLE

Ingresso euro 20 + ddp

5 GENNAIO 2026, MILANO – Circolo Magnolia

Warm Up / Ciappo dj set

After show / MADASKI vs PAOLO BALDINI DUB FILES INNA DUB CLASH STYLE

Bologna, Torino e Milano, piazze importanti, solo sfiorate nel precedente tour. Questa volta la band si presenta con una importante novità: il primo singolo originale, intitolato “No! (No, No, No, No)”, un brano reggae che affronta temi legati all’attuale situazione geopolitica.

Il bilancio del primo tour di The Originals è stato talmente positivo per numeri e gradimento interno al gruppo che si è pensato di far evolvere il progetto in una serata più allargata.

Le tre date annunciate non saranno semplici concerti, ma vere e proprie serate evento, pensate come un vero party natalizio, suddivise in tre momenti distinti; un warm up dj set, ogni città ospiterà un dj diverso che si occuperà di scaldare l’atmosfera, all’Estragon di Bologna ci sarà Pier Tosi, giornalista e storico dj radiofonico appassionato di musica reggae; dj Piddu è previsto all’Hiroshima Mon Amour con un set di calypso, original ska, rocksteady e early reggae mentre dj Ciappo sarà al Magnolia con le sue selezioni che mischiano il punk alla musica reggae; il live show di The Originals dove la band porterà in scena il meglio del repertorio delle due formazioni originarie con l’aggiunta del nuovo singolo; si termina poi con il Dub Clash, un confronto sonoro tra Madaski e Paolo Baldini, precursori indiscussi della scena dub italiana, che si sfideranno a colpi di dub a Torino e Milano mentre a Bologna Madaski incontrerà SPK conosciuto per i suoi set scuri e introspettivi che portano l’ascoltatore ad immergersi nei suoni che vengono mescolati in tempo reale.

“Fare programmi nella musica oggi è importante” – spiegano i membri del gruppo – “Non abbiamo smesso di dire la nostra. Il mondo della musica è profondamente cambiato, ma continuare ad avere idee e portarle a compimento è un modo per crescere insieme a chi ascolta”.

Dopo una prima fase di concerti basata su una sorta di “best of” dei due gruppi, “No! (No, No, No, No)” segna l’inizio di una nuova fase creativa per The Originals; quella di produzione condivisa, della scrittura a più mani, della crescita artistica collettiva.

Con queste tre date speciali e l’uscita del primo brano originale, The Originals lanciano un messaggio chiaro: non si tratta solo di musica ma di un progetto culturale e umano. Tre concerti per chi vuole vivere un’esperienza dal vivo fuori dal comune, dove reggae, dub, rocksteady e impegno sociale si fondono in un’unica grande festa.

Sono attualmente aperte le prevendite dei biglietti per Bologna, Torino e Milano.

“No! (No, No, No, No) si sviluppa su un’idea di Pat Cosmo a cui si sono aggiunti i contributi artistici di Bunna e Madaski, che ha anche elaborato una potente Dub Version del brano. Il risultato? Una traccia che unisce le sonorità distintive delle due band. Il singolo doveva originariamente far parte del nuovo album dei Bluebeaters (in uscita nell’autunno 2026), con una partecipazione degli Africa Unite ma, dopo la rielaborazione della base da parte di Madaski, il pezzo ha preso una direzione nuova e condivisa, diventando ufficialmente il primo singolo firmato The Originals. “No! (No, No, No, No), sarà pubblicato, nelle prossime settimane, da Caribb Roots Records, etichetta con la quale The Bluebeaters hanno stampato diversi singoli in vinile 7 pollici e che si occupa di fare da casa madre per i progetti di questa famiglia di musicisti.