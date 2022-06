GRETA VAN FLEET + THE STRUTS + THE AMAZONS + EGO KILL TALENT: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

La prima data degli IDAYS all’Ippodromo Snai la Maura di Milano vede come headliner i Greta Van Fleet, anticipati dagli inglesi The Struts, dagli Amazons e dagli Ego Kill Talent.

In tre anni, i Greta Van Fleet sono passati dal fare tour nei piccoli locali degli States ad essere headliner di spettacoli nei cinque continenti con il triplo della popolazione della loro città natale. La band che prima faceva concerti improvvisati davanti a soli teenager ora vende più di un milione di biglietti in tutto il globo. Da Frankenmuth al tour bus per tutta l’America, poi il loro primo volo per l’Europa: tutto questo è raccontato nel loro nuovo album The Battle at Garden’s Gate pubblicato il 16 aprile 2021. Le aspettative sono alte, ma ai Greta Van Fleet basta suonare per dimostrare la propria forza.

Infatti nella serata milanese il quartetto americano ha dato vita ad uno show pazzesco e coinvolgente, dimostrando un talento incredibile e una maturità musicale impressionante.

Un’ora prima dei Greta a scaldare il pubblico ci hanno pensato gli Struts, carismatica band britannica capitanata dal frontman Luke Spiller, il quale ha dimostrato di essere uno showman nato coinvolgendo un pubblico fino ad allora assopito dal caldo milanese.

GRETA VAN FLEET – la scaletta del concerto di Milano

Built By Nations

Safari Song

Black Smoke Rising

Caravel

Age of Machine

Light My Love

The Weight of Dreams

Heat Above

When the Curtain Falls

______________________

Age of Man

Highway Tune

My Way, Soon