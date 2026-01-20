Connect with us

I-DAYS 2026: A$AP ROCKY per la prima volta live in Italia il 10 settembre a Milano

Il poliedrico artista icona assoluta dell’hip-hop mondiale A$AP ROCKY arriverà per la prima volta live in Italia

A$AP ROCKY | Foto Credits Henry Hwu
Alla lista dei grandi nomi internazionali protagonisti dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola si aggiunge una delle icone assolute dell’hip-hop mondiale: A$AP ROCKY.

Il poliedrico artista, imprenditore, attore e punto di riferimento di stile, approderà per la prima volta dal vivo nel nostro paese giovedì 10 settembre e ha scelto gli I-DAYS Milano Coca Cola (Ippodromo Snai San Siro) per l’unico appuntamento italiano del suo tour mondiale.

A$AP ROCKY arriverà sul palco degli I-DAYS Milano Coca-Cola portando dal vivo DON’T BE DUMB”, il nuovo album pubblicato lo scorso venerdì che arriva a distanza di ben otto anni dal precedente lavoro. Il suo ritorno discografico ha generato un’attenzione globale senza precedenti ancora prima dell’uscita ufficiale con oltre 130.000 copie in vinile vendute in pre-order e il primato di album hip-hop più pre-salvato di sempre su Spotify superando 1 milione di pre-save.

Tra le figure più influenti della musica internazionale, A$AP ROCKY ha totalizzato ad oggi oltre 25 miliardi di stream e 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Nel 2018, dopo due album d’esordio al primo posto della Billboard 200 “LONG.LIVE.A$AP” e “AT.LONG.LAST.A$AP”, ha pubblicato l’attesissimo terzo album in studio, “TESTING”, che ha superato 1 miliardo di stream a livello globale e ha debuttato al primo posto su iTunes in 16 Paesi al momento dell’uscita.

I due brani che precedono l’album, “Punk Rocky” e “Helicopter“, hanno creato un’enorme attesa per “DON’T BE DUMB”. “Punk Rocky” è stato definito da Variety come “un nuovo standard in termini di umorismo e surrealtà” per Rocky, mentre Rolling Stone aveva affermato che “l’album di prossima uscita si preannuncia come uno dei più creativi di Rocky”.
L’incredibile livello di creatività si vede fin dalla copertina firmata con il pluripremiato regista Tim Burton che presenta sei dei personaggi più rappresentativi di Rocky rivisitati nell’inconfondibile stile del visionario regista. Ogni personaggio del cast offre una finestra su momenti indimenticabili della carriera di Rocky. L’elenco degli alter ego include GR1M, MR. MAYERS, RUGAHAND, BABUSHKA BOI, DUMMY e SHIRTHEAD, che preparano il terreno per l’universo narrativo in continua evoluzione di “DON’T BE DUMB“.

Ma non è solo Burton ad aver dato il suo contributo. Anche due importanti brand con Quince e Bilt hanno preso parte al progetto realizzando un prodotto senza tempo, che sfuma il confine tra musica, design e prodotto culturale.
Questo album arriva sulla scia di un anno memorabile per Rocky, anno in cui è stato co-presidente del Met Gala 2025, ha recitato in due lungometraggi prodotti da A24 (Highest 2 Lowest diretto da Spike Lee e If I Had Legs I’d Kick You diretto da Mary Bronstein, vincitore del Golden Globe) è stato annunciato come direttore creativo di Ray-Ban ed è stato nominato nuovo ambasciatore della maison Chanel.

Questo il calendario aggiornato:
25 giugno 2026         MAROON 5    Ippodromo Snai San Siro            **UNICA DATA ITALIANA
03 luglio 2026         FLORENCE + THE MACHINE    Ippodromo Snai San Siro
06 luglio 2026         SYSTEM OF A DOWN   Ippodromo Snai la Maura            **UNICA DATA ITALIANA
                            QUEEN OF THE STONE AGE      
                            ACID BATH       
05 luglio 2026           FOO FIGHTERS    Ippodromo Snai la Maura           **UNICA DATA ITALIANA
                                 IDLES
                                 FAT DOG
6 settembre 2026     DAVID GUETTA       Ippodromo Snai San Siro            **UNICA DATA ITALIANA
10 settembre        A$AP ROCKY     Ippodromo Snai San Siro                **UNICA DATA ITALIANA

