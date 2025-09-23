Connect with us

GHALI: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Published

Foto di Marco Arici

Il 2025 live di Ghali si è chiuso in grande stile con lo spettacolo GRAN TEATRO a Fiera Milano Live, prodotto da Vivo Concerti. Dopo i sold out nei palazzetti e i festival estivi, l’artista ha scelto la sua città per l’ultimo concerto dell’anno, trasformandolo in un rito collettivo. La serata non è stata soltanto un congedo, ma un’apertura verso il futuro: dal palco Ghali ha presentato tre brani inediti, anticipazioni del nuovo progetto discografico atteso per il 2026. Un annuncio carico di simbolismo che segna l’inizio di una nuova fase artistica, pronta a esplorare suoni e immaginari inediti.

Il GRAN TEATRO ha superato i confini del concerto tradizionale, diventando uno spettacolo totale dove musica, immagini e performance si sono fuse in un racconto corale. Sul palco hanno preso vita oltre 50 performer, tra cui 36 ballerini, che hanno dato corpo ai diversi capitoli dello show. Tra opening act (Astro) e incursioni teatrali, lo spettacolo ha mescolato suggestioni circensi, influenze cinematografiche e sonorità globali, con una forte impronta multiculturale. La musica araba, l’orchestra egiziana e le collaborazioni internazionali hanno reso la dimensione identitaria di Ghali parte integrante dello spettacolo.

Al centro, però, è rimasta la musica: una scaletta che ha intrecciato classici e rarità, fino alla sezione più cruda del blocco trap, accesa sullo stage B a forma di manina, nel cuore del pubblico. Effetti speciali, fiamme e visual potenti hanno completato l’esperienza, trasformando Fiera Milano Live in un teatro contemporaneo dove energia, simboli e riflessioni sociali si sono fuse in un viaggio immersivo. Ghali ha dimostrato ancora una volta di essere voce e specchio di un’Italia in continua trasformazione.

Clicca qui per guardare le foto di Ghali in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

Ghali

GHALI: la scaletta di Milano

NINNA NANNA
RICCHI DENTRO
BOOGIEMAN
WALLAH
ORA D’ARIA
HAPPY DAYS
PAURA E DELIRIO A MILANO
BOULEVARD
LACRIME
FLASHBACK
MARIJUANA
SEMPRE ME
MARYMANGO
MACHIAVELLI
GHETTO SUPERSTAR
DENDE
MANESKIN
22:22
GOOD TIMES
HABIBI
INEDITO 1
INEDITO 2
BARCELLONA
PAPRIKA
WILY WILY
INEDITO 3
BAYNA
CARA ITALIA
COME MILANO
CASA MIA
NIENTE PANICO

