FIORELLA MANNOIA & DANILO REA: le foto e la scaletta del concerto al Verdi di Firenze

Foto di Luna La Chimia

“Luce” – il tour nei Teatri

Fiorella Mannoia, insieme all’amico di lunga data Danilo Rea, ha portato la magia intima di “Luce” anche al Teatro Verdi di Firenze.

In tournèe dallo scorso Ottobre, il consolidato sodalizio tra la Mannoia, una delle più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e Rea, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, ha dato vita a un concerto unico e perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella e il piano di Danilo.

Uno spettacolo unico ed emozionante, in cui il repertorio e i successi di Fiorella, le sue reinterpretazioni di alcuni tra i più famosi brani di altre importanti voci italiane e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea, si sono incontrati in una perfetta alchimia sonora, in un live che è stato capace di incantare il pubblico con la sua intensità grazie anche alle tantissime candele che hanno adornato con la loro luce il palco e abbracciato i due artisti con dei caldi riflessi creando la magica atmosfera che sta caratterizzando queste esibizioni dal vivo.

FIORELLA MANNOIA & DANILO REA – La scaletta del tour



Oh Che Sarà

Come Si Cambia

C’è Tempo

La Donna Cannone

La Cura

Bésame Mucho

Quizás, Quizás, Quizás

Messico e Nuvole

Amore Fermati

Felicità

Io Vivrò (Senza Te)

Insieme

Sally

Via Con Me

Margherita

E Lucean Le Stelle

Quello Che Le Donne Non Dicono

Il Disertore

FIORELLA MANNOIA E DANILO REA – Le prossime date del Tour

17 Dicembre – Teatro Comunale (Adria)

18 Dicembre – Teatro Filarmonico (Verona)

21 Dicembre – Palazzo Dei Congressi (Lugano)

23 Dicembre – Teatro Donizetti (Bergamo)