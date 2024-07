DONATELLA RETTORE travolge Suoni di Marca: le foto del concerto di Treviso

Un martedì sera che sa di festa. Le Mura di Treviso si trasformano in un posto felice e del tutto accogliente, colorano di travolgenti energie positive. Si parte con Ama Supreme pronta, con tanto di visual e corpo di ballo, per presentare il suo esordio discografico Profumo, uscito la scorsa primavera. Tra le canzoni e i racconti di cuori infranti, identità e riscatto personale, spicca un genuino senso di libertà artistica e inclusione che da sempre caratterizza non solo il progetto di Ama Supreme ma anche più in generale lo stesso Suoni di Marca Festival.

Sale sul palco, preceduta dalla sua band, Donatella Rettore con una carica rock unica sin dalle prime note. L’icona della musica italiana si sente a casa, chiacchiera col pubblico ripescando un po’ di dialetto veneto ma soprattutto incanta e travolge Treviso con una scaletta in totale ascesa. Chimica, Splendido splendente, Lamette, Brivido, Kobra, Donatella, la setlist offre il ventaglio completo delle sfumature stilistiche presenti nel repertorio di Rettore. Non solo rock ma anche disco funk, ska, pop ed elettronica e forse è proprio per questo che la carriera della cantante non ha ancora dato segni di cedimento. Uno spirito camaleontico e una curiosità tale da mantenerla al passo coi tempi e il pubblico, vastissimo e multigenerazionale, risponde universalmente divertito.

Continua la settimana finale di Suoni di Marca 2024 e la zona delle Mura di Treviso rimane aperta ogni giorno dalle 18 fino al 27 luglio, ingresso libero con contributo responsabile, col Percorso del Gusto, per aperitivi e cene, la Mostra Mercato, col meglio dell’artigianato locale, l’Area Bimbi di Alì con tante attività e intrattenimento per tutta la famiglia e ovviamente ancora tanta musica. I prossimi appuntamenti: Radio Company – 80 Festival con la partecipazione di Gazebo (mercoledì 24), Matthew Lee (giovedì 25), Planet Funk (venerdì 26) e Modena City Ramblers (27 luglio).