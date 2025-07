SUONI DI MARCA 2025: la 35esima edizione dall’11 al 26 Luglio a Treviso

Da venerdì 11 a sabato 26 luglio 2025 torna Suoni di Marca, il festival dell’estate trevigiana. Proprio quest’anno, la kermesse giunge alla sua 35esima edizione, confermandosi di anno in anno come una delle principali iniziative musicali sul territorio nazionale. Tanta musica ma non solo a tingere le Mura Rinascimentali di Treviso, diventando per 16 serate il cuore pulsante della vita sociale cittadina. Un festival su misura per tutti, aperto, pensato per un pubblico di tutte le età e con una grande proposta che varia dall’intrattenimento alle zone relax, dagli stand della Mostra-Mercato e del Percorso del Gusto all’Area Bimbi, passando ovviamente per la musica, vero motore di tutto. Tre palchi: Santi Quaranta e Caccianiga, dedicati alle proposte locali e ai dj set di fine evento, e il San Marco calcato anche quest’anno dai grandi nomi della musica nazionale e internazionale.

«Abbiamo articolato un programma variegato, ricco di grandi nomi, per un’offerta completa, capace di attrarre visitatori da tutto il Triveneto e attenta a incontrare il gusto del grande pubblico senza però precludere le proposte più curiose e meno scontate – sostiene soddisfatto Paolo Gatto, direttore artistico del festival. – A rendere ancora più appetibile la proposta è l’offerta di un cartellone totalmente a ingresso libero con offerta responsabile, che fa diventare Suoni di Marca il più grande festival musicale gratuito d’Italia.»

La proposta musicale del Palco San Marco mantiene le linee guida delle precedenti edizioni: trasversale per quanto riguarda i generi e le generazioni, al passo coi tempi ma anche legata alle pietre miliari della storia della musica leggera. Dal locale: Sir Oliver Skardy (20 luglio), Batisto Coco (22 luglio), Estra (17 luglio), all’internazionale: Groundation (unica data italiana, 11 luglio) e Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club (22 luglio), dando maggiore risalto alle proposte nostrane. Si va dal reggae al pop, dal rock al metal, dal folk all’elettronica, passando per l’indie, l’electro-swing e il cantautorato. Nomi fondamentali della musica italiana come Raf (21 luglio) ed Enzo Avitabile (12 luglio), artisti riconosciuti e apprezzati in Italia e all’estero, ma anche tantissime novità del panorama indipendente come Joan Thiele ed Emma Nolde (13 luglio), Il Mago del Gelato ed España Circo Este (14 luglio) e Lamante (23 luglio) e le celebrazioni dei capostipiti dell’indie come Tre Allegri Ragazzi Morti (17 luglio) e Offlaga Disco Pax (23 luglio). Tanta musica live ma a una festa che si rispetti di certo non possono mancare i dj set. Tre eventi dedicati ai migliori mix dell’estate: mercoledì 16 luglio: 80 Festival con Radio 80 in collaborazione con Radio Company e con

ospiti speciali The Twins; venerdì 18 luglio con Federico Russo e Francesco Quarna di Radio DeeJay, e venerdì 25 luglio: la festa di Papeete Beach on Tour. Il cartellone continua, tutte le sere infatti tornano anche le esibizioni sui palchi Santi Quaranta e Caccianiga, spazi dedicati ai nomi più interessanti, originali e promettenti del panorama underground italiano per un totale di 36 artisti differenti.

«Siamo orgogliosi di rinnovare la sinergia con Suoni di Marca, una manifestazione che da anni rappresenta un autentico motore di cultura, socialità e valorizzazione del territorio. Un appuntamento che, attraverso la musica e il coinvolgimento di molteplici artisti, sa creare connessioni autentiche e parlare a tutte le generazioni. – commenta Claudio Alessandrini, Direttore Generale di CentroMarca Banca – Nel suggestivo scenario delle Mura storiche di Treviso, il festival unisce intrattenimento e contenuti, offrendo spazi di relazione, espressione e crescita. Come Banca del territorio, crediamo fortemente che eventi come questo contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza, promuovendo al tempo stesso un’economia locale inclusiva, sostenibile e fondata su valori condivisi.»

Una particolare attenzione ai gusti musicali del grande pubblico ma anche alla valorizzazione del territorio. Ciò che da sempre contraddistingue Suoni di Marca è l’impegno nel realizzare e mantenere un festival sostenibile nel rispetto dell’ambiente e dell’area che lo ospita. Questo è reso possibile anche grazie alla collaborazione con Contarina. Un grande lavoro di squadra che già da numerose edizioni del festival consente di superare il 95% di raccolta differenziata grazie all’impegno di oltre cento giovani volontari e alla presenza dei vari EcoPunti dislocati lungo tutta l’area delle Mura. I volontari formati da Contarina sono tantissimi e nel corso degli anni si è consolidato un grande gruppo affiatato che rispecchia il senso di familiarità e inclusività del Festival. Un’occasione per stare in compagnia, imparare e fare nuove amicizie e non è un caso che col passare delle edizioni questa squadra sia cresciuta diventando sempre più numerosa, giovane e nota anche tra gli studenti che devono avviare la pratica del PCTO.

«Siamo felici di sostenere ancora una volta Suoni di Marca con il brand Ascotrade Gruppo Hera: il festival accende di energia e musica le mura storiche della città nel cuore dell’estate ed è diventato un appuntamento imperdibile per Treviso e il suo territorio – afferma Filippo Boraso, Responsabile Customer Operations di EstEnergy Spa. – Quest’anno proponiamo al pubblico il concorso a premi ‘Più energia a suon di musica’, un’iniziativa che premia la consapevolezza ambientale con 9 bonus da 60 euro sulle forniture di luce e gas e 1 superpremio finale da 300 euro da scontare in bolletta. Nelle giornate del 24, 25 e 26 di luglio vi aspettiamo nel nostro stand per giocare con noi e celebrare insieme la musica e l’estate.»

Il binomio “Treviso” e “green” proprio nel 2025 si fortifica ulteriormente. Treviso proprio quest’anno è infatti la città ambasciatrice verde per l’Europa, eletta dalla Commissione

Europea nell’ambito del premio Città Green Leaf 2025. Per celebrare questo traguardo il Comune di Treviso, tra i patrocinatori della manifestazione, è anche co-organizzatore della serata di venerdì 18 luglio che vede come protagonisti Federico Russo e Francesco Quarna di Radio DeeJay.

Suoni di Marca si conferma sotto diversi aspetti un’iniziativa virtuosa che per sedici serate porta un nuovo respiro a Treviso e alla sua cornice suggestiva, creando una vera e propria città nella città, vissuta al meglio da un pubblico numerosissimo, locale e da tutt’Europa, ma sempre rispettoso e genuino, puntando i riflettori anche sul patrimonio storico del capoluogo veneto.

«TeleChiara entra nella famiglia di Suoni di Marca, e lo fa a pochi giorni dall’apertura della nuova sede di Marcon (VE), che ha proprio l’obiettivo di raccontare in maniera più approfondita il territorio: la cronaca, l’attualità ma anche le sue bellezze, come le mura cinquecentesche di Treviso, interessate da un importante restauro. Mura che tornano a vivere anche grazie a eventi come questo, che uniscono grande musica, spettacoli e gastronomia accendendo i riflettori sul patrimonio storico della città – Il commento di Danilo Guerretta, Direttore News di TeleChiara – Come media partner porteremo gli artisti di fama internazionale, gli spettacoli, l’esperienza del festival ma anche la sua cornice, le mura, nelle case dei nostri telespettatori, sperando di contribuire nella diffusione del format trentennale.»

Tanta musica ma anche tanto artigianato di qualità, cucine da tutto il mondo e aree dedicate al relax della famiglia e al divertimento dei più piccoli. Il viale delle Mura si struttura anche per quest’anno tra la Mostra-mercato, mercato etnico con bancarelle di oggettistica, memorabilia e gioielleria, principalmente home-made, ma anche di vestiario vintage e usato, e il Percorso del Gusto. Quest’ultimo offre una grande varietà di piatti tipici, dalle specialità locali (Osteria Sant’Elena, Burger Brothers, Lune Blanche, Mania di Patata, L’arrosticino, Le Focacce di Amedeo, Golosamente Senza, Pizzeria da Spillo, Banda Bistro’ Pub, I Fritti di Mirò, TVBurger, Osteria San Gabriel, Griglia di Marca) ai gusti da tutto il mondo (Taverna Greca, La Tranquera, Maracana, Thai Ka, Mani di Fatima). Dal finger e street food ai ristoranti storici del trevigiano, dall’aperitivo alla cena, con tanto di dolci e pasticceria (Fresh Fruit, L’Arte del Gelato, Gusti di Sicilia, Churros * Empanadas, Le Tette Delle Monache) e cocktail bar (Dump, Trevissa, Italian Mule). Tra i partner enogastronomici dell’edizione 2025 di Suoni di Marca si riconferma anche la trevigiana Astoria Wines che come conferma l’A.D. Filippo Polegato:

«Ci fa sempre piacere sostenere un’iniziativa che porta la festa nel cuore della città. In fondo il Prosecco esprime proprio lo spirito giusto per accompagnare una serata d’estate sulle mura tra musica e buona cucina. Anche quest’anno poi

abbiamo preparato per gli artisti le Jeroboam personalizzate perché si portino a casa il ricordo di questa estate trevigiana.»

Immancabile infine lo spazio dedicato al baby-sitting, animazione bambini e truccabimbi curato dal gruppo Alì, sponsor partner del Festival dal 2019, con un programma diversificato per ogni serata tra spettacoli, laboratori creativi e giochi elastici. Il Direttore Finanziario di Alì S.p.A., Marco Canella, dichiara:

«Da 7 anni siamo partner di Suoni di Marca, manifestazione che colora a suon di musica le calde serate estive della splendida città di Treviso, con l’impegno di salvaguardare e promuovere la cultura e le belle manifestazioni che, come questa, consentono di vivere il nostro territorio valorizzandolo con musica, buon cibo e animazioni. Anche quest’anno gestiremo l’intera Area Bimbi aperta tutti i giorni del festival dalle 18.30 alle 22.30. Tante sono le iniziative pensate per intrattenere chi il festival lo vuole assaporare con l’intera famiglia: dai laboratori alle animazioni, dagli spettacoli teatrali alle bolle di sapone, sempre in compagnia dell’iconica Mascotte arancione a forma di Accento. Porteremo un messaggio di educazione ambientale e una pubblicazione sulle emozioni rivolto alle generazioni che rappresentano il nostro futuro. Non mancheranno altri divertenti gadget per tutte le età. La nostra mission da sempre è “Alì Migliora la vita” e crediamo che anche eventi di questo calibro possano contribuire a migliorare la vita di artisti e fruitori.»

PROGRAMMA SUONI DI MARCA 2025

APERTURA FESTIVAL TUTTI I GIORNI ALLE ORE 18:00

INGRESSO LIBERO CON CONTRIBUTO RESPONSABILE

VENERDÌ 11/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

I PATAGARRI

GROUNDATION

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: DAUSHASHA

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: CALAFATI

22.30 – 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: FRIDAY aka COOLPLAY

SABATO 12/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

LA CANZONE ITALIANA

NAPOLEONE

ENZO AVITABILE

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: FRANCESCO PINTUS

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: ACQUARII

22.30 – 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: TESTE SCALZE

DOMENICA 13/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

LITTLE ALBERT

IL MAGO DEL GELATO

ESPAÑA CIRCO ESTE

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: FELLINI

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: OROFINO

22.30 – 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: PUTANO HOFFMAN

LUNEDÌ 14/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

LIET

EMMA NOLDE

JOAN THIELE

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: SARA FORTINI

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: GIUZE

22.30 – 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: DJ KAROL DIAC (JUNGLE RITUAL)

MARTEDÌ 15/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

SUPERMARKET

MIRKOEILCANE

LE VIBRAZIONI

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: FILIPPO VIEL

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: TERZOPIANO

22.30 – 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: MANNY MANI

MERCOLEDÌ 16/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

80’ FESTIVAL (RADIO COMPANY)

OSPITI LIVE: TWINS

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: ANGELS & DEMONS – SPOTLIGHT (OFFICINE SONORE MUSIC SCHOOL)

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: LEMON LEMON

22.30 – 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: DJ GUANO

GIOVEDÌ 17/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

LA SCIMMIA

ESTRA

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: DEVIL MISSES FLOWERS – REST.ERA (PROGETTO GIOVANI)

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: DOMBRE / ACQUA DISTILLATA, RIBALTAVAPORI (VOCI SPARSE)

22.30 – 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: FABIO GERBINO

VENERDÌ 18/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

RADIO DEEJAY DJ SET CON FEDERICO RUSSO E FRANCESCO QUARNA

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: ASSOCIAZIONE MUSICALE

FRANCESCO MANZATO

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: NIGLIO

22.30 – 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: FABRIBORG DJ

SABATO 19/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

WARDOGS

LA SINDROME DI PETER PUNK

FOLKSTONE

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: DEGHEJO

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: REST AT SEA

22.30 – 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: DJHOUSTON

DOMENICA 20/07/2025

20.00 – 00.00 PALCO SAN MARCO

IBTISSAM TISKAT

APRÈS LA CLASSE

SKARDY

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: SUPER OK

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: FINECIELO

22.30 – 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: BOMCHILOM

LUNEDÌ 21/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

COSMONAUTI BORGHESI

RAF

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: FELONY – AYEM

(VINCITORI SOUND ON MONTE)

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: IMBER

22.30 – 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: MANU

MARTEDÌ 22/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

FUNKTRAIL

BATISTO COCO

GRUPO COMPAY SEGUNDO de Buena Vista Social Club

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: SCAAP

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: ALESSANDRA NAZZARO

22.30 – 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: COLORSOUND DJS: ALEXROMANO ALESSANDROS

MERCOLEDÌ 23/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

LAMANTE

OFFLAGA DISCO PAX

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: SECONDO MUSLIF

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: MONDAY PROOF

22.30 – 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: RIKI & THE PITCH

GIOVEDÌ 24/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

ENRICO MARCHIANTE BAND

PUPO

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: TREVIBLUES – JAM SESSION

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: SCHIUMA – ALEK (VOCI SPARSE)

22.30 – 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: AXEL WOODPECKER

VENERDÌ 25/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

PAPEETE TOUR

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: CAIO PUTO, RIPPO – SKA (OLTREDISCHI SHOWCASE)

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: FRAMMENTI (OLTREDISCHI SHOWCASE)

22.30 – 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: TORTUGA DJ SET

SABATO 26/07/2025

20.30 – 00.00 PALCO SAN MARCO

LOS MASSADORES

CISCO & EX MODENA CITY RAMBLERS

19.00 – 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: MINIMAL KLEZMER

19.30 – 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: LES GIRLS & THE FIRE ROBOTS

22.30 – 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: LA BANDA DELLA LAMBADA