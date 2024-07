SUONI DI MARCA Festival 2024: dal 12 al 27 Luglio a Treviso

Dal 12 al 27 luglio 2024 torna Suoni di Marca Festival a Treviso. Come da tradizione, l’estate trevigiana si tinge di musica e le Mura storiche della città sono pronte a diventare ancora una volta il cuore pulsante di una delle manifestazioni italiane più longeve di sempre. Un festival pensato per un pubblico di tutte le età, con una grande proposta che varia dall’intrattenimento alle zone relax accessibili a tutti, dalla musica live e i dj set sui palchi San Marco, Caccianiga e Santi Quaranta agli stand della Mostra-Mercato e del Percorso del Gusto, fino all’Area Bimbi.

Tutto questo rispecchia l’impostazione delle edizioni più recenti della kermesse ma con una sostanziale differenza rispetto alla precedente: non ci saranno più concerti “a biglietto”. Tutte le serate di Suoni di Marca 2024 sono infatti a ingresso libero con contributo responsabile per poter accedere all’intera area, compresa quella dei palchi. Un piccolo gesto per supportare simbolicamente i grandi costi organizzativi, di sicurezza e pulizia tenuti dal Festival dopo un lungo periodo di ripresa per quanto riguarda la musica dal vivo e più in generale gli eventi aggregativi. Un gesto di grande valore per una delle manifestazioni cittadine simbolo a livello nazionale.

La musica di Suoni di Marca 2024

La linea artistica non cambia, lo si nota già dai primi noti svelati nelle ultime settimane: i Santi Francesi (venerdì 12 luglio), reduci dai successi di X Factor e Sanremo; Valerio Lundini & I Vazzanikki (sabato 13), col loro nuovo spettacolo tra canzoni e gag surreali; il doppio set di Casino Royale e Duo Bucolico (domenica 14); l’ospite internazionale Sophie & The Giants (lunedì 15); Gio Evan (martedì 16), dove la musica e la poesia del viaggio si incontrano; Tango Y Cielo (mercoledì 17), quando le Mura di Treviso diventano una milonga sotto le stelle; Paolo Benvegnù e La Crus (giovedì 18), il ritorno del grande cantautorato italiano degli anni Novanta/Duemila; gli Eugenio In Via Di Gioia (venerdì 19), l’unica data in Veneto della loro tournée estiva; Tony Esposito e Teresa De Sio (sabato 20), due voci iconiche della musica napoletana; Willie Peyote (lunedì 22), il punto d’incontro ideale tra rap e cantautorato impegnato nel sociale; Donatella Rettore (martedì 23), un’icona del pop italiano dagli anni Settanta a oggi; 80 Festival – Radio Company (mercoledì 24) in compagnia di DJ Harry Morry, del vocalist Mauro Tonello e dell’ospite spciale Gazebo; Matthew Lee (giovedì 25), il pianoforte rock ’n’ roll che ha conquistato il mondo; i Planet Funk (venerdì 26), in uno show A/V visionario e coinvolgente; e i Modena City Ramblers (sabato 27), combat folk da ballare e cantare a squarciagola.

L’ultima grande sorpresa del calendario 2024 è la serata di domenica 21 luglio dedicata alla ricca scena trevigiana. The Atom Tanks, Gianluca Mosole Band e Tolo Marton, tre artisti di punta rappresentativi di più generazioni e scuole musicali, dal rock al reggae, dallo ska al blues.