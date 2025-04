A MORTE L’AMORE: guarda in anteprima il video “Non ti piace”

“Non Ti Piace” è il nuovo irresistibile singolo degli A Morte L’Amore, power trio in bilico tra alt-rock e disco-punk tornato sulle scene a 6 anni dall’ultima fatica discografica “Non Solo Moda” (pubblicata dalla storica Goodfellas Records con ottimi riscontri in tutta la penisola e una mitica prima pagina su Playboy).

Si tratta della prima anticipazione dal nuovo album della band di Taranto, “Caricatore”, in uscita nel 2025 per le label punto di riferimento per la musica indipendente in Puglia Kallax Records e Dischi Uappissimi alle quali si è affiancata la neonata Mosho Dischi.

A Morte l’Amore è bivalenza, uno slogan cruento ed al contempo un romantico auspicio: lunga vita all’amore, ma a morte l’abuso del termine che se ne fa. Chitarre come lame affilate, tamburi percossi da martelli di pesante metallo e latrati di cani rabbiosi.

Registrato e prodotto al Chidro Studio, “Non Ti Piace” è una dichiarazione di intenti: metterti all’angolo, suonarti addosso con violenza e dirti quello che non ti piace.

Il brano è accompagnato da un altrettanto efficace videoclip realizzato dai ragazzi di Grande Giove Production, che ce lo raccontano così: nel video si è tradotta in immagini l’interpretazione del testo, rappresentando la decadenza di una società in cui all’ostentazione del divertimento del pubblico, risponde la furia della band che gli sputa addosso. Urla, schitarrate e fill di batteria, il tutto aiutato da immagini frenetiche e stroboscopiche e non ultimo dalla scelta stilistica del bianco e nero.

L'omonimo disco d'esordio esce nel 2016 per la storica etichetta romana Goodfellas Records ottenendo un ottimo riscontro del pubblico e della critica specializzata, che lo inquadra come un interessante ibrido tra garage, sperimentazioni pop, disco-music e soluzioni sonore sempre poco convenzionali. Il sound e l'estetica del primo lavoro evocano un certo immaginario spesso influenzato dal cinema, specialmente quello noir, anche se la band ama definirsi discopunk. Forti dei risultati raccolti dopo un lungo tour italiano e diverse partecipazioni televisive (v. Rai1) ecinematografiche, i tre "A Morte" tornano nella loro "caverna disco-punk" (l'attuale Chidro Studio), traducendo concretamente le idee raccolte per il secondo capitolo della loro discografia. Le sonorità più crude ed acide del primo disco cedono il passo ad uno sguardo decisamente avanguardistico, con punti di riferimento più moderni e si caratterizza per un maggiore utilizzo di elementi elettronici all'interno di una narrativa sempre molto vicina al concept disilluso che la band incarna. Così, nel 2019, esce "Non Solo Moda", il secondo album degli "A Morte l'Amore", talmente piaciuto a Playboy da sbattere la band in prima pagina. Dopo 5 anni dall'ultimo avvistamento, la band è pronta a sparare il loro terzo album "Caricatore", ovviamente registrato e prodotto al Chidro Studio.

Segui la band sui social:

IG: https://www.instagram.com/amortelamore/

FB: https://www.facebook.com/amortelamore

CREDITS BRANO

Musiche: Simone Prudenzano

Testi: Giuseppe Damicis

Prodotto da: Simone Prudenzano/Chidrostudio

Labels: Kallax Records, Dischi Uappissimi e Mosho Dischi.

Ufficio stampa: Doppio Clic Promotions

CREDITS VIDEO

video di Grande Giove Production

riprese video: Elisa Giove

regia e montaggio: Pierluigi De Pierro

LINE-UP:

Giuseppe Damicis (Voce e chitarra)

Simone Prudenzano (Batteria)

Mauro Capogrosso (Basso)