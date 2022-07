SUONI DI MARCA 2022: al via la 32° edizione del festival di Treviso

Col 2022 si festeggia un grande ritorno a casa. Suoni di Marca 2022, l’evento più amato dell’estate trevigiana, torna alla sua conformazione classica, riportando l’intera area delle Mura di Treviso, palchi compresi, alla portata di tutti e in sicurezza. 15 serate, dal 16 al 30 luglio, con apertura giornaliera dalle 18:00 per un festival aperto a chiunque e all’insegna della buona musica nazionale e internazionale, del gusto e dell’artigianato di qualità. 32 anni per uno degli appuntamenti estivi più seguiti d’Italia in grado di dare una nuova vita alla città.

La novità dell’edizione di quest’anno riguarda l’accesso all’area delle Mura. A differenza dell’anno scorso si è abbandonata la formula dei concerti a biglietto, riunificando i palchi al percorso tra gli stand, ma il festival chiede al suo pubblico un piccolo aiuto. 1€ di contributo responsabile per accedere a tutta l’area e così supportare simbolicamente Suoni di Marca dopo questi due anni difficili per la musica dal vivo e gli eventi aggregativi. Un gesto di grande valore per una delle manifestazioni italiane più longeve di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età.

Gli ospiti sono numerosissimi tra il Palco Caccianiga, su cui si alternano live e dj set prima e dopo dei concerti principali, e il Palco San Marco, main stage storico su cui si esibiscono i nomi di punta. Ce n’è per tutti i gusti, dal pop al rock, dalla musica latinoamericana al rap, passando per il folk, la disco, il cantautorato e il funk.



Savana Funk + Batisto Coco (16 luglio)

Sud Sound System (17 luglio)

La Rappresentante di Lista (18 luglio)

Carmen Consoli (19 luglio)

Motta (20 luglio)

Kid Creole & The Coconuts (21 luglio)

Tango Y Cielo (22 luglio)

Inoki (23 luglio)

Lele Croce, King Size, Zagreb e Gianluca Mosole & New Band (24 luglio)

The Zen Circus (25 luglio)

Michele Bravi (26 luglio)

‘80 Festival – Jo Squillo e Sandy Marton (27 luglio)

Grupo Compay Segundo (28 luglio)

Bandabardò & Cisco (29 luglio)

Sir Oliver Skardy + Bengala Fire (30 luglio).

L’ultima grande sorpresa nel calendario di Suoni di Marca 2022 è il live de La Rappresentante di Lista, previsto per lunedì 18 luglio. La band capitanata da Veronica Lucchesi (cantante) e Dario Mangiaracina (polistrumentista) è in giro per tutta l’Italia col suo MyM – Ciao Ciao Edition, tour che prende il nome dalla riedizione del quarto album in studio contenente la hit sanremese Ciao ciao, certificata doppio disco di platino. Una serie di concerti inclusivi, ricchi di colore ed energia travolgente tra i capolavori del passato (Apriti cielo!, Cosa farò, Bora bora, Siamo ospiti) i successi del presente (Diva, Amare, Maledetta tenerezza, Questo corpo) e una sana dose d’improvvisazione. LRDL è pronta per tornare sui grandi palchi per mettere la musica in primo piano e regalare una grande festa al proprio pubblico.

Il Percorso del Gusto offrirà inoltre una grande varietà di specialità culinarie, dalle specialità locali ai gusti da tutto il mondo, dal finger e street food ai ristoranti storici del trevigiano. Questi i nomi che popoleranno il percorso: Maracanà, Rincon De España, Mexican, L’arrosticino, Churro, Osteria Toscana, America, Balkan Spirit, Quelli di Palermo, Albertini, La Lampada, Burger Brothers, Galloway, Rivoluzione Pizza, Mania di Patata, Gusti di Sicilia, CLL Bar Taga, Trevissa, Hamburgetto, Porco Brando-San Gabriel.