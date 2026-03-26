MINISTRI: annunciate le prime date del tour estivo 2026

Dopo il grande successo del Provincia Popolare Tour, I Ministri annunciano le date per il tour per l’ESTATE 2026: una nuova serie di date che accompagnerà il pubblico nei mesi estivi, portando l’energia del disco sui palchi all’aperto e nei festival lungo tutta la penisola.

Un nuovo capitolo che si apre nel segno della continuità e della condivisione, ampliando il racconto iniziato nei club e mantenendone intatta l’intensità. Il tour estivo sarà l’occasione per ritrovarsi sotto il cielo aperto, cantare insieme e vivere la musica live come esperienza collettiva e profondamente viva.

Il percorso di Provincia Popolare Tour, appena concluso con grandi risultati, ha visto la band attraversare l’Italia da nord a sud, riportando la musica nei piccoli club e negli spazi che ogni giorno resistono e custodiscono la cultura dal vivo. Un viaggio intenso e partecipato, che ha confermato il legame profondo tra I Ministri e il proprio pubblico.

MINISTRI – Tour Estivo 2026

21 maggio MI AMI – Milano

20 giugno LA PRIMA ESTATE – Lido di Camaiore (LU)

4 luglio D’ACORD FEST – Lagnasco (CN)

10 luglio FOOL FESTIVAL – Morrovalle (MC)

11 luglio ROCKUNMONTE – Montespertoli (FI)

15 luglio JAMROCK FESTIVAL – Vicenza

16 luglio INVINCIBLE FEST C/O EUR SOCIAL PARK – Roma

18 luglio SUONI DI MARCA FESTIVAL – Treviso

22 luglio FERRARA SOTTO LE STELLE – Ferrara

30 luglio ONDE MEDITERRANEE – Gradisca d’Isonzo (GO)

Un’esperienza che ha segnato un ritorno alle origini, con la band nella sua formazione in trio, cuore pulsante anche delle date estive: un equilibrio tra essenzialità e impatto sonoro che oggi rappresenta la loro identità più autentica.

Alla base di questo c’è Aurora Popolare, il disco da cui prende forma l’attuale percorso della band: un lavoro che racconta il tramonto delle illusioni di una generazione e la fine di una certa idea di collettività, senza però rinunciare a indagare i sentimenti, anche quelli politici, che continuano a muovere il bisogno di cambiamento, tra disillusione, urgenza e desiderio di immaginare ancora il futuro.