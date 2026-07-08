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Festival

Suoni di Marca 2026: 16 serate di musica, cultura e sostenibilità sulle Mura di Treviso

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Dal 10 al 25 luglio 2026, le Mura rinascimentali di Treviso ospiteranno la 36ª edizione di Suoni di Marca Festival, una delle kermesse estive più longeve e partecipate d’Italia.

Il festival unisce musica, socialità e valorizzazione del territorio, proponendo una formula a ingresso libero con contributo responsabile (il cui ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza).

I Numeri e la Formula del Festival

  • 16 serate consecutive di concerti, dj set ed eventi.
  • 3 palchi attivi dalle ore 19:00: il Palco San Marco (main stage), il Palco Caccianiga e il Palco Santi Quaranta.
  • Oltre il 90% di raccolta differenziata garantito dalla storica collaborazione ecologica con Contarina e l’aiuto di oltre 100 giovani volontari.
  • Aree dedicate: Il Percorso del Gusto (con oltre 25 ristoratori locali e internazionali), la Mostra-Mercato dell’artigianato e l’Area Bimbi Alì (attiva tutte le sere dalle 18:30 alle 22:30 con animazione e laboratori).

I Nomi Principali della Line-up 2026 (Palco San Marco)

Il cartellone spazia trasversalmente tra generi, generazioni e stili musicali, accostando leggende italiane, star internazionali ed eccellenze del sottosuolo veneto:

  • Venerdì 10/07: Mellow Mood + Ska-J (Reggae/Ska)
  • Sabato 11/07: Frankie hi-nrg mc (Rap)
  • Lunedì 13/07: Pupo (Pop/Cantautorato – 50 anni di carriera)
  • Martedì 14/07: Rockets (Electronic rock)
  • Mercoledì 15/07: Ditonellapiaga + Queen of Saba (Indie/Pop)
  • Giovedì 16/07: The Trammps (Disco music)
  • Venerdì 17/07: IDLES Dj-set + Talk To Her (Post-punk/Rock)
  • Sabato 18/07: I Ministri (Rock italiano)
  • Domenica 19/07: Motta (Cantautorato – Decennale de “La fine dei vent’anni”)
  • Lunedì 20/07: Radio Deejay Dj Set con Federico Russo e Francesco Ciocca
  • Martedì 21/07: The Zen Circus (Indie punk)
  • Mercoledì 22/07: Savana Funk + Vallanzaska (Funk/Ska)
  • Giovedì 23/07: 80’ Festival (Radio Company) con ospiti live Mauro Tonello e Den Harrow
  • Venerdì 24/07: Dutch Nazari + Nico Arezzo (Indie pop/Rap)
  • Sabato 25/07: Bandabardò (Folk/Cantautorato)

Valorizzazione del Territorio e Realtà Locali

Suoni di Marca si conferma un ecosistema fondamentale per la scena emergente veneta, offrendo i palchi secondari e le aperture del main stage a etichette indipendenti (come Shyrec), scuole di musica (come la Manzato e Officine Sonore), e ai vincitori regionali del contest Arezzo Wave 2026 (i Korov’ev).

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