Suoni di Marca 2026: 16 serate di musica, cultura e sostenibilità sulle Mura di Treviso

Dal 10 al 25 luglio 2026, le Mura rinascimentali di Treviso ospiteranno la 36ª edizione di Suoni di Marca Festival, una delle kermesse estive più longeve e partecipate d’Italia.
Il festival unisce musica, socialità e valorizzazione del territorio, proponendo una formula a ingresso libero con contributo responsabile (il cui ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza).
I Numeri e la Formula del Festival
- 16 serate consecutive di concerti, dj set ed eventi.
- 3 palchi attivi dalle ore 19:00: il Palco San Marco (main stage), il Palco Caccianiga e il Palco Santi Quaranta.
- Oltre il 90% di raccolta differenziata garantito dalla storica collaborazione ecologica con Contarina e l’aiuto di oltre 100 giovani volontari.
- Aree dedicate: Il Percorso del Gusto (con oltre 25 ristoratori locali e internazionali), la Mostra-Mercato dell’artigianato e l’Area Bimbi Alì (attiva tutte le sere dalle 18:30 alle 22:30 con animazione e laboratori).
I Nomi Principali della Line-up 2026 (Palco San Marco)
Il cartellone spazia trasversalmente tra generi, generazioni e stili musicali, accostando leggende italiane, star internazionali ed eccellenze del sottosuolo veneto:
- Venerdì 10/07: Mellow Mood + Ska-J (Reggae/Ska)
- Sabato 11/07: Frankie hi-nrg mc (Rap)
- Lunedì 13/07: Pupo (Pop/Cantautorato – 50 anni di carriera)
- Martedì 14/07: Rockets (Electronic rock)
- Mercoledì 15/07: Ditonellapiaga + Queen of Saba (Indie/Pop)
- Giovedì 16/07: The Trammps (Disco music)
- Venerdì 17/07: IDLES Dj-set + Talk To Her (Post-punk/Rock)
- Sabato 18/07: I Ministri (Rock italiano)
- Domenica 19/07: Motta (Cantautorato – Decennale de “La fine dei vent’anni”)
- Lunedì 20/07: Radio Deejay Dj Set con Federico Russo e Francesco Ciocca
- Martedì 21/07: The Zen Circus (Indie punk)
- Mercoledì 22/07: Savana Funk + Vallanzaska (Funk/Ska)
- Giovedì 23/07: 80’ Festival (Radio Company) con ospiti live Mauro Tonello e Den Harrow
- Venerdì 24/07: Dutch Nazari + Nico Arezzo (Indie pop/Rap)
- Sabato 25/07: Bandabardò (Folk/Cantautorato)
Valorizzazione del Territorio e Realtà Locali
Suoni di Marca si conferma un ecosistema fondamentale per la scena emergente veneta, offrendo i palchi secondari e le aperture del main stage a etichette indipendenti (come Shyrec), scuole di musica (come la Manzato e Officine Sonore), e ai vincitori regionali del contest Arezzo Wave 2026 (i Korov’ev).