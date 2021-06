COMA_COSE: guarda le foto del concerto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera

Foto di Andrea Ripamonti

Continua la rassegna musicale Tener-a-mente presso l’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, ma questa sera si cambia registro e sul palco abbiamo i Coma_Cose impegnati nel Nostalgia Tour.

Lo show è un continuo gioco di sguardi, complicità, movimenti e attimi iconici che il duo scambia continuamente durante l’esibizione. La formazione non si limita infatti solo a loro due, anzi abbiamo 4 elementi a tenere le fila dello show insieme a loro. Il tutto è messo per scritto in una scaletta completa che permette loro di portare i brani che hanno segnato la loro storia d’amore e rivalsa, quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano.

Scaletta del concerto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera

Intro

Mille Tempeste

Deserto

Jugoslavia

Via Gola

La canzone dei lupi

Anima Lattina

Mancarsi

Discoteche

La rabbia

Cannibalismo

Golgota

Beach Boys Distorti

Guerre fredde

1996

Fiamme negli occhi

Pakistan

Nudo integrale

Zombie

——–

A Lametta

Granata

Post-Concerto

——–

Squali

COMA_COSE – Nostalgia Tour 2021

30.06.21 STROMBOLI, Eolie Music Fest

03.07.21 REAL SITO DI CARDITELLO (CE), Carditello Festival

04.07.21 PERUGIA, L’Umbria che Spacca Festival SOLD OUT

06.07.21 MILANO, Carroponte SOLD OUT

07.07.21 MILANO, Carroponte SOLD OUT

14.07.21 PAVIA, Castello Visconteo SOLD OUT

17.07.21 PADOVA, Parco Della Musica

18.07.21 CODROIPO (UD), Villa Manin SOLD OUT

21.07.21 COLLEGNO (TO), Flowers Festival SOLD OUT

23.07.21 FIRENZE, Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine NUOVA DATA

25.07.21 MANTOVA, Bike-In

26.07.21 JESOLO, Suonica Festival

08.08.21 LA SPEZIA, Piazza Europa NUOVA DATA

10.08.21 PORTO RECANATI, MIND Festival – Arena Gigli

11.08.21 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

14.08.21 RICCIONE, Albe in Controluce

22.08.21 BAGHERIA (PA), Piccolo Parco Urbano

23.08.21 CATANIA, Villa Bellini

27.08.21 ROMA, Cavea Auditorium Parco della Musica

