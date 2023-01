CAPODANNO A BARI: LRDL + RKOMI + BOOMDABASH

Foto di Rossella Mele

Per festeggiare la fine del 2022 il Comune di Bari, in collaborazione con Radio Norba, e con il sostegno di Regione Puglia e Pugliapromozione, ha organizzato il concerto di fine anno nella consueta location di piazza della Libertà.

La grande festa in piazza ha avuto inizio a partire dalle ore 22 con il live de La rappresentante di lista, mentre Rkomi si è esibito fino al countdown della mezzanotte. Subito dopo è stata la volta dei Boomdabash che hanno fatto ballare tutti i cittadini in piazza sulle note dei loro tormentoni più famosi.

A presentare la serata Alan Palmieri, Claudia Cesaroni e la conduttrice di Radio 105 Rebecca Staffelli, che hanno accompagnato gli spettatori nel nuovo anno con un esclusivo dj-set al termine dei live.

Il grande concerto di fine anno di Bari, trasmesso in diretta su Telenorba, Teledue e Radio Norba Tv, ha ospitato tre collegamenti con l’evento televisivo “Capodanno in Musica”, lo show canoro in onda in diretta su Canale 5, nel corso dei quali Bari ha mostrato la piazza gremita insieme ad alcuni dei suoi scorci più suggestivi.

Il Capodanno a Bari, progetto realizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione – fondi PO, FESR e FSE 2014-2020 – è stato sostenuto dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB), Casillo Group e Acquedotto Pugliese, che per l’occasione ha messo gratuitamente a disposizione del pubblico in piazza 10.000 litri di acqua sicura e controllata.

“Dopo due anni di difficoltà e di restrizioni Bari torna finalmente in piazza per l’ultimo dell’anno – ha commentato il sindaco Decaro a poche ore dallo spettacolo -. Lo facciamo con uno spettacolo di grandissimo livello, che siamo sicuri richiamerà tantissimi giovani e famiglie. I ringraziamenti a tutti i partner istituzionali e privati sono doverosi, senza di loro il Comune non potrebbe sostenere un evento di questa portata. Un ringraziamento speciale va anche al Gruppo Norba con cui in questi anni abbiamo lavorato su importanti sfide e che anche quest’anno ci permetterà di portare le immagini di Bari in diretta nazionale sulla rete ammiraglia di Mediaset. Mi auguro siano tanti i baresi che sceglieranno la nostra piazza per festeggiare e che la serata possa essere una grande festa per tutti”.

“Bari si conferma città turistica e anche il Capodanno, che dopo due anni torna in piazza con una scelta artistica di livello nazionale dedicata alle nuove generazioni, rappresenta un’occasione di viaggio – ha aggiunto l’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci -. Il capodanno barese è dedicato anche a tutti i cittadini baresi che restando in città potranno partecipare allo spettacolo più atteso della fine dell’anno. Ringrazio Radio Norba per il grande sforzo che sta compiendo contemporaneamente ad altre città italiane. Sarà un Capodanno all’insegna della sostenibilità grazie al contributo di Acquedotto pugliese e della Regione Puglia senza la quale non potremmo realizzare molti degli eventi culturali in città ma sarà anche grazie alla BPPB che hanno scelto di sostenere l’evento e salutare il nuovo anno insieme alla città di Bari”.

